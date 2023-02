Phát hiện cặp vợ chồng thương vong bất thường tại nhà riêng

Trưa 6-2, tin từ UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện vụ việc 2 vợ chồng thương vong chưa rõ nguyên nhân.

Ngôi nhà nơi phát hiện sự việc

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm nay 6-2, người dân lúc đi qua nhà ông Chu Huy H. (SN 1978; ngụ thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa) đã tá hỏa khi phát hiện ông H. bị thương nặng bên cạnh là bà Chu Thị H. (SN 1978; vợ ông H.) tử vong.

Nhận được thông tin, Công an xã Hoằng Đông đã tới bảo vệ hiện trường đồng thời phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, vợ chồng ông H. là lao động tự do và có 2 người con. Ông H. hiện đang hưởng trợ cấp theo Nghị định 67 do mất sức lao động.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động