Bé gái 18 tháng tuổi mất tích: T.h.i t.h.ể được tìm thấy cách nhà khoảng 300 m

Sáng 22-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Nguyên Hòa, Chủ tịch UBND xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết thi thể cháu T.Q.A. (18 tháng tuổi, trú xóm 5, xã Trung Lộc) mất tích đã được tìm thấy trong tình trạng đuối nước cách nhà khoảng 300 m.

Thi thể cháu A. đã được tìm thấy cách nhà khoảng 300 m. Ảnh: T. Lộc

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 21-9, cháu A. chơi trước cổng nhà ở xóm 5, xã Trung Lộc. Một lúc sau, gia đình không thấy cháu đâu, đã lập tức tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ngay sau đó, vụ việc được gia đình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, trong đêm, công an địa phương phối hợp với người dân tỏa đi nhiều hướng, rà soát từng ngõ ngách, ao hồ, khu dân cư nhưng không có kết quả. Đến 5 giờ ngày 22-9, thi thể cháu được tìm thấy trong tình trạng đuối nước cách nhà khoảng 300 m.

"Cách đây 4 năm, vào ngày này, gia đình cũng có một cháu nhỏ tử vong do đuối nước"- ông Hòa thông tin thêm.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động