Phát hiện 2 người chữa bệnh trái phép bằng cách đánh vào người bệnh

Hai người đàn ông lạ mặt gồm: T.V.T. (SN 1975, ngụ tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) và T.V.M. (SN 1977, ngụ tại xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Quá trình làm việc, ông T.V.T. và ông T.V.M. thừa nhận có khám, chữa bệnh bằng cách “đắp thuốc vào túi vải và đập vào người”, châm cứu cho một số người ở địa phương nhưng làm tự phát, không hề có chứng chỉ hành nghề.

Khám, chữa bệnh trái phép bằng cách đánh vào người bệnh.

Công an xã đã tuyên truyền quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh, yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Qua đó 2 đương sự đã nhận thức rõ hành vi, vi phạm và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi khám, chữa bệnh cần đến các cơ sở y tế đủ điều kiện, uy tín để thăm khám và điều trị; tuyệt đối không tin, không nghe theo, không tham gia vào các hoạt động khám chữa bệnh trái phép, lợi dụng mê tín dị đoan (chữa bệnh bằng “bùa ngải”, “nước thần”, “đập vào người”…) để lừa đảo chữa bệnh thu tiền bất chính. Việc này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ của người dân, đừng để “tiền mất, tật mang”. Người dân nêu cao cảnh giác, khi phát hiện hoạt động khám, chữa bệnh trái phép, mê tín dị đoan, cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý giải quyết.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: cand.com.vn