Phẫn nộ trước loạt ảnh "mát mẻ" của nữ du khách dưới chân núi Yên Tử, báo động tư duy sống ảo lệch lạc tại điểm đến tâm linh

Tư duy "sống ảo" lệch lạc, cố chứng minh đẳng cấp qua những khung hình?

"Check-in" giờ đây không đơn thuần là việc ghi lại một khoảnh khắc kỷ niệm mà trở thành thước đo cho đẳng cấp cá nhân trên không gian ảo. Và khi khát khao khẳng định bản thân vượt qua những rào cản về đạo đức và văn hóa thì sẽ kéo theo những hệ lụy nhức nhối. Đó chính là những gì đang diễn ra ở loạt ảnh "mát mẻ" của một nữ du khách tại khu nghỉ dưỡng Yên Tử, đang là tâm điểm của làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Yên Tử từ lâu đã là biểu tượng của sự thanh tịnh, nơi hàng triệu tăng ni, phật tử và du khách tìm về. Ngay dưới chân núi, có một khu nghỉ dưỡng (resort) cao cấp, vừa là một nơi lưu trú, vừa là kiệt tác kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa và tâm linh.

Thế nhưng sự tôn nghiêm đó đã bị phá vỡ bởi hình ảnh một cô gái trẻ diện trang phục "thiếu vải" trầm trọng. Bộ bikini màu xanh mỏng manh, kết hợp cùng chiếc áo choàng xuyên thấu không che nổi những phần nhạy cảm, xuất hiện trong không gian đậm chất thiền định.

Cô gái không đến Yên Tử để chiêm bái, để tìm hiểu lịch sử hay để tĩnh tâm. Cô đến để "khai thác" không gian. Tư duy lệch lạc này dẫn đến hành động của nữ chính, tin rằng chỉ cần mình đẹp thì mọi chuẩn mực cộng đồng đều phải nhường bước. Cô gái bất chấp bối cảnh để khoe thân, sẵn sàng "vấy bẩn" sự thanh tịnh của một di sản chỉ để thỏa mãn cái tôi ảo trên mạng xã hội.

Trang phục "hở bạo" của nữ du khách là thái độ phớt lờ các quy tắc ứng xử tối thiểu, xem thường những giá trị tinh thần thiêng liêng chỉ để phục vụ cho vài tấm hình "câu like". Sự gợi cảm khi đặt sai chỗ chính là biểu hiện của một tâm hồn nghèo nàn về văn hóa và sự thấu cảm.

Cư dân mạng cho rằng, việc khoe vóc dáng là quyền tự do cá nhân nhưng đặt trong bối cảnh chân núi Yên Tử thì sự gợi cảm này đã hoàn toàn "đặt sai chỗ". Bộ váy áo mỏng manh, thiếu đi sự kín đáo cần thiết đã vô tình phá vỡ bầu không khí trang nghiêm mà khu di tích và resort nỗ lực gìn giữ. Dân tình "ngã ngửa" không phải vì vẻ đẹp của cô gái mà vì sự trơ trẽn đến mức khó tin của một người trẻ khi đặt chân đến vùng đất linh thiêng. Làn sóng "dislike" và chỉ trích dữ dội đã nổ ra, đặt dấu hỏi lớn về ranh giới giữa sự gợi cảm và sự phản cảm tại chốn tôn nghiêm.

Sự hiểu lầm tai hại

Không chỉ là những lời góp ý nhẹ nhàng, cô gái trong câu chuyện đã phải nhận về "rổ gạch đá" từ dư luận. Đa số ý kiến cho rằng đây là một hành động thiếu tôn trọng văn hóa bản địa và tâm linh. Sự phẫn nộ của cộng đồng mạng nhắm vào tư duy "bất chấp tất cả để có ảnh đẹp" của cô gái. Việc lấy sự hở hang làm tâm điểm câu kéo tương tác tại một địa danh văn hóa lịch sử là một hành vi khó có thể chấp nhận.

Có ý kiến bào chữa cho cô gái rằng: "Cô ấy chỉ chụp ảnh trong resort cao cấp, có phải trong chính điện chùa đâu mà khắt khe?". Tuy nhiên, lập luận này hoàn toàn bị bác bỏ bởi đặc thù riêng biệt của khu nghỉ dưỡng. Không phải là một khách sạn bình thường, đây là một phần của quần thể di tích Yên Tử, được xây dựng với mục đích đưa du khách trở về với những giá trị tâm linh thuần khiết. Từng thiết kế tại đây đều hướng con người ta đến sự tu tập, thiền định. Việc diện đồ quá hở hang ngay tại nơi vốn để tôn vinh sự giản dị, thoát tục là xung đột về giá trị. Từ đây, cho thấy nữ chính chỉ quan tâm đến việc "check-in" hào nhoáng mà bỏ qua việc thấu hiểu linh hồn của điểm đến.

Mỗi danh thắng đều có những quy tắc bất thành văn. Sự việc cảnh báo về văn hóa ứng xử của khách du lịch, đặc biệt là các hot girl mạng xã hội. Với những người có sức ảnh hưởng, hình ảnh đăng tải có khả năng định hướng hành vi của người theo dõi. Việc quảng bá hình ảnh hở hang tại nơi tôn nghiêm sẽ tạo ra một tiền lệ xấu cho giới trẻ.

Trả lại sự thanh tịnh cho điểm đến

Cô gái trong loạt ảnh kia có lẽ sẽ có thêm vài ngàn người theo dõi sau màn phô trương kệch cỡm nhưng cái giá phải trả là sự tôn trọng của người xem. Một bộ trang phục không làm nên con người nhưng cách chọn trang phục tại chốn tôn nghiêm nói lên tất cả về vốn văn hóa và sự tử tế của người mặc. Đừng để sự nổi tiếng ảo trên mạng xã hội biến mình thành kẻ vô lối giữa đời thực. Đăng tải hình ảnh hở hang tại nơi tôn nghiêm không giúp bạn trở nên nổi tiếng một cách tích cực, nó chỉ khiến bạn trở thành tâm điểm của sự khinh miệt.

Đây không phải lần đầu cô gái này nhận về chỉ trích. Từng là tâm điểm của những bình luận tiêu cực do diện đồ phản cảm, cô nàng vẫn bỏ ngoài tai. Bất chấp những bình luận tiêu cực từng nhận được, việc cô gái tiếp tục diện đồ "kiệm vải" tại chốn tôn nghiêm minh chứng cho một tư duy lệch lạc về cái đẹp. Cư dân mạng không còn lạ lẫm với chiêu trò "mặc hở để nổi" nhưng sự kiên trì của cô gái này trong việc duy trì phong cách phản cảm khiến người ta cảm thấy ngán ngẩm hơn là tò mò.

Cộng đồng mạng ngày càng văn minh và khắt khe hơn. Họ không còn dễ dàng tung hô những nhan sắc chỉ biết "khoe thân". Sự tôn trọng chỉ dành cho những người biết dung hòa được cá tính cá nhân với những giá trị văn hóa chung của dân tộc.

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: Phụ nữ Mới