Phân công hiệu phó phụ trách lớp thay cho "cô giáo xin hỗ trợ mua laptop"

Trường Tiểu học Chương Dương, Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Trao đổi thông tin về sự việc cô giáo chủ nhiệm lớp 4/3, Trường Tiểu học Chương Dương (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) xin phụ huynh hỗ trợ mua laptop gây bức xúc xã hội những ngày qua, sáng 1/10, ông Võ Cao Long, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 cho biết lãnh đạo quận đã thống nhất chỉ đạo kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật (nếu có), không bao che các hành vi vi phạm; công khai, minh bạch, làm rõ thông tin dư luận.

Để đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Chương Dương thống nhất cử cô Đinh Thị Kim Thoa, Phó Hiệu trưởng trường thay thế cô Trương Phương Hạnh phụ trách việc giảng dạy lớp 4/3 ngay sáng 1/10.

Chiều 30/9, Ban Giám hiệu nhà trường đã ban hành quyết định phân công cô Thoa đảm nhận nhiệm vụ phụ trách lớp 4/3. Cô Thoa đã chủ động tham gia tương tác với "group" phụ huynh của lớp trong chiều cùng ngày.

Tổ công tác gồm đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Công đoàn trường, Ban Thanh tra nhân dân đã được thành lập, trực tiếp làm việc với cô Hạnh trong tối 30/9.

Tại buổi làm việc, cô Hạnh được yêu cầu tường trình làm rõ những nội dung có liên quan đến cô đang được đăng tải trên mạng xã hội trước 9h ngày 3/10.

Qua vụ việc trên, Ủy ban Nhân dân Quận 1 đã giao Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu việc kiểm tra thu-chi đầu năm học của các trường trên địa bàn.

Thời gian tới, Phòng sẽ chỉ đạo, tăng cường phân công nhân sự theo dõi, chia sẻ, nắm bắt nội dung của các cơ sở giáo dục trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cũng như xử lý các vấn đề phát sinh.

Ông Võ Cao Long, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi thông tin sáng 1/10/2024. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Trước đó, do chưa nắm được thông tin về phương án thay giáo viên chủ nhiệm lớp, sáng 30/9, có 24/38 học sinh của lớp 4/3, Trường Tiểu học Chương Dương đã được phụ huynh cho nghỉ học do không an tâm việc cô Hạnh tiếp tục đứng lớp.

Đến sáng 1/10, 36/38 học sinh đã trở lại lớp học bình thường (vắng hai em do ốm). Như đã thông tin trước đó, nhiều phụ huynh lớp 4/3, Trường Tiểu học Chương Dương (Quận 1) bức xúc phản ánh việc giáo viên chủ nhiệm vận động tiền mua laptop cá nhân.

Cụ thể, trong buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm học vào ngày 14/9, giáo viên chủ nhiệm lớp trao đổi với một số phụ huynh trong Ban Đại diện cha mẹ học sinh về việc muốn phụ huynh hỗ trợ mua laptop vì máy của cô vừa bị mất.

Tính toán laptop ở mức giá 5-6 triệu đồng, phụ huynh đề xuất mức thu 500.000 đồng/học sinh vừa để ủng hộ giáo viên mua laptop vừa chi cho các hoạt động của lớp. Việc đóng góp tùy khả năng phụ huynh, không cào bằng và không ép buộc.

Sau đó, cô giáo này đề nghị với phụ huynh sẽ mua laptop 11 triệu đồng, trong đó phụ huynh hỗ trợ 6 triệu đồng, cô bù 5 triệu đồng và hỏi ý kiến phụ huynh có đồng ý “laptop này là của cô” không.

Do không có sự đồng thuận của toàn bộ phụ huynh, cô giáo quyết định không nhận hỗ trợ, sẽ tự trang bị laptop. Cô cũng đồng thời thông báo không soạn đề cương ôn tập cho học sinh mà phụ huynh tự làm. Sự việc này khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Biên bản cuộc họp giữa lãnh đạo nhà trường với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh lớp 4/3 ghi nhận, cô Trương Phương Hạnh nhận sai về việc vận động phụ huynh trang bị laptop cũng như việc cô trực tiếp giữ tiền quỹ lớp; đồng thời cho rằng bản thân đã gây hiểu lầm cho phụ huynh qua các tin nhắn trong nhóm lớp. Trao đổi với báo chí về việc xin phụ huynh hỗ trợ mua laptop, cô Trương Phương Hạnh cho biết đã hiểu chưa rõ về quy định xã hội hóa.

Ngày 30/9, Trường Tiểu học Chương Dương đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, kiêm Khối trưởng khối 4 của trường trong 15 ngày, để nhà trường xác minh, làm rõ sự việc và ổn định tình hình phụ huynh, học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật./.

Tác giả: Thu Hoài

Nguồn tin: vietnamplus.vn