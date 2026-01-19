Phản cảm du khách quấn chuối trên người để... “chọc ghẹo” khỉ ở bán đảo Sơn Trà

Chiều 18/1, đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã nắm thông tin liên quan đến đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một du khách nước ngoài sử dụng thức ăn để “chọc ghẹo” đàn khỉ hoang dã tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Lực lượng quản lý trật tự du lịch tại Bán đảo Sơn Trà đã tiếp cận, nhắc nhở và yêu cầu du khách chấm dứt việc cho khỉ ăn.

Nam du khách nước ngoài quấn nhiều quả chuối chính quanh người để "chọc ghẹo" khỉ tại Bán đảo Sơn Trà. (ảnh từ clip).

Theo nội dung video, nam du khách quấn nhiều quả chuối chín quanh bụng, tay và chân, sau đó tiến vào khu vực đàn khỉ đang sinh sống. Người này tỏ ra thích thú khi các con khỉ lao tới giành chuối trên cơ thể mình, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra cho cả con người lẫn động vật hoang dã.

Phát hiện sự việc, nhân viên của một khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà đã nhanh chóng tiếp cận, nhắc nhở và yêu cầu du khách dừng ngay hành vi phản cảm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn này. Lực lượng quản lý trật tự du lịch cũng có mặt để xử lý, yêu cầu chấm dứt việc cho khỉ ăn trái phép.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn cho rằng hành vi của du khách thể hiện sự thiếu ý thức, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt trong bối cảnh bán đảo Sơn Trà đã lắp đặt nhiều biển cảnh báo nghiêm cấm cho khỉ ăn nhằm hạn chế xung đột giữa người và động vật.

Đại diện Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông tin thêm, trong nhiều năm qua, dù đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và tổ chức tuần tra thường xuyên, vẫn còn không ít du khách do tâm lý hiếu kỳ cố tình tiếp xúc, cho động vật hoang dã ăn, làm gia tăng nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của loài.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý, tăng cường giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức du khách trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và giữ gìn hình ảnh du lịch văn minh, an toàn tại bán đảo Sơn Trà.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: cand.com.vn