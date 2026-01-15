Cải vàng khoe sắc trên cao nguyên Mộc Châu khiến du khách đứng ngồi không yên

Giữa mùa đông, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) xuất hiện những mảng vàng dịu nhẹ của hoa cải, tạo nên điểm nhấn nổi bật giữa không gian núi rừng trầm lắng. Ảnh Lỏi Farm
Sắc hoa nở sớm không chỉ làm mềm đi cái lạnh vùng cao mà còn mang đến khung cảnh nên thơ, khiến nhiều du khách liên tưởng đến những cánh đồng hoa mùa lạnh trên đảo Jeju (Hàn Quốc). Ảnh Lỏi Farm
Không rực rỡ hay cầu kỳ, hoa cải vàng ở Mộc Châu gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi. Trong nền trời xám nhạt và tiết trời se lạnh của mùa đông, sắc vàng của hoa nổi bật vừa đủ, tạo cảm giác ấm áp, bình yên. Ảnh Lỏi Farm
Thời điểm này, hoa cải vàng chưa phủ kín các sườn đồi, thung lũng nhưng đã nở rải rác thành từng khoảng lớn nhỏ xen kẽ màu xanh của cỏ, nương rẫy và đồi chè. Chính sự tương phản ấy tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa, trầm lắng rất đặc trưng của Mộc Châu mùa đông. Ảnh Nguyen Hong Anh
Những bông hoa nhỏ bé, cánh mỏng manh vẫn bền bỉ khoe sắc trong gió lạnh, góp phần làm dịu đi không khí giá buốt. Không gian cao nguyên vì thế trở nên sinh động hơn nhưng vẫn giữ được nét yên tĩnh vốn có. Ảnh Nguyen Hong Anh
Những bông hoa nhỏ bé, cánh mỏng manh vẫn bền bỉ khoe sắc trong gió lạnh, góp phần làm dịu đi không khí giá buốt. Không gian cao nguyên vì thế trở nên sinh động hơn nhưng vẫn giữ được nét yên tĩnh vốn có. Ảnh Lê Hải
Dạo bước giữa cánh đồng hoa cải, hít thở không khí trong lành, nhiều du khách cho biết họ cảm nhận rõ sự thư thái, dễ chịu – một trải nghiệm khác biệt so với những chuyến du lịch sôi động. Ảnh Lê Hải
Buổi sáng muộn hoặc đầu giờ chiều là thời điểm phù hợp để chụp ảnh hoa cải vàng, khi sương đã tan và ánh sáng tự nhiên đủ để làm nổi bật sắc hoa. Những ngày trời âm u nhẹ hoặc có nắng yếu lại tạo hiệu ứng mềm, giúp khung hình mang vẻ đẹp trầm lắng, tinh tế. Ảnh Lê Hải
Trang phục nên chọn các gam màu sáng, trung tính như trắng, be, kem để tạo sự tương phản nhẹ với sắc vàng của hoa và khung cảnh mùa đông. Áo khoác dáng dài, khăn choàng mỏng cũng là lựa chọn phù hợp với tiết trời cao nguyên. Ảnh Huyen Chang
Bên cạnh ngắm hoa cải vàng, du khách có thể kết hợp tham quan rừng thông Bản Áng, đồi chè, thác Dải Yếm hay các bản làng vùng cao. Mộc Châu mùa đông không quá rực rỡ nhưng lại mang vẻ đẹp trầm tĩnh, rất riêng. Khi đêm xuống, tiết trời lạnh hơn khiến những món ăn nóng như bê chao, cá suối nướng, sữa nóng Mộc Châu trở nên hấp dẫn, góp phần làm trọn vẹn hành trình khám phá cao nguyên trong mùa đông. Ảnh Ngoc An
Giữa mùa đông giá lạnh, sắc vàng hoa cải đã mang đến cho Mộc Châu một nét chấm phá dịu dàng. Không cần đợi đến xuân, cao nguyên vẫn đủ sức cuốn hút du khách bằng vẻ đẹp mộc mạc, bình yên và rất đỗi thơ mộng. Ảnh Ngoc An
Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn