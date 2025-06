Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô hơn 350 tỷ đồng

Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ và triệu tập 34 đối tượng có liên quan để điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Được biết, qua công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an Quảng Nam phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia với tính chất, phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Để triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh. Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng để tập trung đấu tranh.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp công tác nắm tình hình cả trên không gian mạng và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cùng các địa phương lân cận, Ban Chuyên án đã làm xác định được 2 đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1990, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) và Huỳnh Văn An (sinh năm 1989, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Ngày 21/6/2025, Ban Chuyên án phân công nhiều tổ công tác đồng loạt ra quân, phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng triệu tập 34 đối tượng trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận về làm việc. Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Nguyễn Minh Trí, Huỳnh Văn An và các đối tượng phạm tội liên quan trong đường dây.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng “Tổ chức đánh bạc” sử dụng website có địa chỉ https://agbong88.com để tổ chức đánh bạc và cho các “con bạc” đánh bạc thông qua trang web https://bong88.com. Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây sử dụng các phần mềm tin nhắn ẩn danh trên không gian mạng để liên lạc, trao đổi, thỏa thuận giao dịch trong quá trình đánh bạc, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình điều tra, xử lý.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử thu được từ điện thoại, máy tính, tài khoản ngân hàng của các đối tượng có liên quan xác định, từ tháng 4/2025 đến nay, đường dây tổ chức đánh bạc này đã tổ chức cho hơn 100.000 lượt đánh bạc của “con bạc” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận tham gia với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 350 tỷ đồng. Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm 35 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 1 laptop, 2 xe oto, 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 15.000 trang dữ liệu cùng nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Kết quả thành công bước đầu của Chuyên án thể hiện nỗ lực rất lớn của Công an tỉnh Quảng Nam, Công an thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an trong điều kiện chủ động thực hiện tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh nhưng không để trống, gián đoạn công tác quản lý địa bàn, đối tượng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, thu thập tài liệu, chứng cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Tĩnh

Nguồn tin: baotintuc.vn