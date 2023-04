Phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu 9 bánh heroin

Tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ngày 18-4 cho biết Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa phối hợp Cục Hải quan Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh từ Điện Biên về các tỉnh, thành ven biển phía Bắc tiêu thụ.

Hai nghi phạm Giàng A Minh (bên trái) và Ly A Minh (ngồi, bên phải) cùng tang vật 9 bánh heroin. Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây; thu giữ 9 bánh heroin và nhiều tang vật, tại liệu khác có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 25 ngày 17-4, tại khu vực ngã 3 Sở Dầu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), các lực lượng gồm Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1, Cục Hải quan Hải Phòng và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng đã khống chế bắt quả tang Giàng A Minh (sinh năm 2001) và Ly A Minh (sinh năm 2005, cùng trú tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) khi 2 đối tượng đang mang trên người 9 bánh heroin.

Tiến hành đấu tranh mở rộng, tại khu vực bệnh viện Việt Tiệp 2 (thuộc xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), lực lượng trinh sát các đơn vị tiếp tục khống chế bắt giữ Nguyễn Thành N. (sinh năm 1970, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh về các nghi phạm và tang vật trong vụ án (Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam):



Tác giả: BTV

Nguồn tin: Báo Người lao động