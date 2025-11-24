PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng qua đời

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng là nguyên Hiệu trưởng Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTTU.

Ngày 23/11, Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn, Hội đồng trường và Ban giám hiệu Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng đã qua đời lúc 14h10 ngày 22/11/2025 (tức ngày 3/10 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 74 tuổi.

Lễ viếng PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng sẽ diễn ra từ 8h ngày 27/11 đến 8h ngày 28/11/2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM).

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1952 tại xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Lớn lên trong một gia đình lao động nghèo, ông sớm bộc lộ tinh thần hiếu học, liên tục đạt thành tích tốt và từng là cháu ngoan Bác Hồ.

Năm 1970-1975, ông được cử sang Liên Xô cũ du học tại trường Năng lượng Leningrad. Trở về nước, ông công tác trong ngành ngoại thương, tiếp tục học cử nhân Kinh tế và đến năm 1997 được cấp bằng tiến sĩ Khoa học Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nặng lòng với giáo dục, ông nuôi khát vọng đóng góp cho sự nghiệp đào tạo bằng các công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao. Năm 2001, trên cương vị Tổng giám đốc, ông là một trong những người tiên phong đưa Công ty Dệt May Sài Gòn cổ phần hóa.

Thời điểm đó, trước nhiều lựa chọn mang lại lợi nhuận lớn, ông đề xuất đầu tư xây trường học với quan điểm “đào tạo phải gắn với thực hành, đảm bảo lợi ích của người học, người thầy và xã hội”.

Dưới sự dẫn dắt của ông, một trung tâm dạy nghề nhỏ dành cho công nhân ngành may phát triển thành trường Kinh tế - Kỹ thuật - Nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành (2002), sau đó là trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành (2005). Đến năm 2011, Đại học Nguyễn Tất Thành chính thức thành lập, đánh dấu bước tiến mới của một cơ sở giáo dục đi lên từ con số không.

Trong hơn 40 năm công tác, trong đó có 20 năm giữ cương vị Hiệu trưởng Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng góp phần đưa trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập có dấu ấn tại Việt Nam và từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ giáo dục quốc tế.

Ông theo đuổi triết lý đào tạo “thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp”, tạo nền tảng cho sự phát triển của nhà trường.

Không chỉ là nhà quản lý có tầm nhìn, ông còn là một giảng viên mẫu mực, nhà khoa học miệt mài nghiên cứu. Những đóng góp của ông được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Bằng khen của Thủ tướng; danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu của TP.HCM và của Việt Nam.

