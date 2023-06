Ông trùm giang hồ Thảo “lụi” còn bị nghi liên quan một vụ án khác

Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện tạm giam đối với Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi", SN 1966, trú phường Xuân An, TP Phan Thiết) về tội hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào năm 2019, Thảo "lụi" dẫn theo một nhóm đàn em đến đập phá tài sản là nhà cửa, hoa màu của người dân tại phường Phú Hài (TP Phan Thiết). Sau đó người này gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Nguyễn Văn Thảo thời điểm bị bắt tại TP HCM. Ảnh: CA

Cũng trong thời gian này, nhóm của Thảo "lụi" gây hấn, lấn chiếm đất và xây dựng trái phép trên phần đất tranh chấp tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ngày 5-6, Thảo "lụi" bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn TP HCM và được di lý về Bình Thuận phục vụ điêu tra.

Trước đó, trong chiều 3-6, hàng chục chiến sỹ công an thuộc Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cùng Công an tỉnh Bình Thuận khám xét nhà trùm giang hồ Thảo "lụi" tại căn biệt thự ven sông Bến Lội (phường Xuân An, TP Phan Thiết).

Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu trong căn biệt thự và áp giải một số người có mặt trong biệt thự này để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, trùm giang hồ Thảo "lụi" đã nhanh chân tẩu thoát trước đó. Lực lượng công an đã lần theo dấu vết và tóm gọn Thảo chỉ sau đó 2 ngày.

Ngoài khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, Thảo "lụi" cũng bị nghi ngờ liên quan đến một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép ma túy do Công an Bình Thuận vừa triệt phá.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Người lao động