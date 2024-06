Ông Thích Minh Tuệ nói gì về việc quá nhiều YouTuber, TikToker đi theo quay phim, chụp ảnh?

Sự việc tu hành, khất thực của ông Lê Anh Tú (hay còn gọi là thầy Thích Minh Tuệ) nhiều ngày qua nhận được sự quan tâm của đông đảo quần chúng.

Sau khi có nhiều người đi theo làm ảnh hưởng, mất an ninh trật tự, ngày 3/6, ông Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực để về ẩn tu. Những ngày sau đó, ông Minh Tuệ đã về thăm gia đình, làm căn cước công dân tại Gia Lai.

Ngày 12/6, Công an Gia Lai đăng tải chia sẻ của ông Thích Minh Tuệ về việc tu hành và những người đi theo quay phim, chụp ảnh làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Theo đó, ông Minh Tuệ nói: "Người ta theo dõi, quan tâm thì tốt đẹp nhưng mà họ quan tâm, học tập, tu hành thì tốt đẹp, còn họ quan tâm để kiếm tiền để câu like, view, trục lợi gì đó hay liên quan đến chính trị, mất an ninh thật sự thì không tốt đẹp. Quyền lợi ích của họ nhưng đi theo để quay phim suốt ngày đêm, gây mất trật tự, mất an toàn giao thông, gây trở ngại cho người tu hành, chỗ nào cũng đưa lên gây ồn ào thì không đúng với người tu nữa".

Theo ông Thích Minh Tuệ thì người tu cần yên tĩnh, đi một mình, đảm bảo thanh tịnh, nơi vắng vẻ, còn tụ tập ồn ào như thế lại ảnh hưởng, không đúng cho người tu hành nữa.

"Tu hành thì đừng có quay phim, chụp ảnh họ nữa, để cho họ yên tĩnh. Tu hành mà suốt ngày quay như thế này hỏi thử sao ngồi thiền, sao tu hành được, sao đi khất thực", ông Minh Tuệ nói.

Ông cũng khẳng định cũng nhiều lần nói với những người quay phim, tất cả mọi người không nên quay phim, chụp ảnh nữa nhưng vẫn có nhiều người đi theo. Thậm chí, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh có mấy cái máy quay, hay chỗ nào cũng quay như thế không có thời gian để cho mình tự do, kể cả ngay tiểu tiện, đại tiện.

Nhiều YouTuber, TikToker đến tận nhà để làm phiền

Ngày 10/6, rất nhiều người đã tìm tới nhà cha mẹ ông Lê Anh Tú. Theo người anh của ông Lê Anh Tú, những ngày qua, "sư Thích Minh Tuệ" có ghé nhà một thời gian. Khi "sư Thích Minh Tuệ" về, gia đình rất mừng vì được gặp lại người thân. Địa phương cũng hỗ trợ để em trai ông làm căn cước công dân.

Tuy nhiên, có nhiều người đến nhà tìm gặp "sư Thích Minh Tuệ". Trong số này ngoài những người là bà con, thân quen của gia đình, còn có khá đông YouTuber và TikToker và những người gia đình không quen biết.

Những điều này, làm gia đình ông Minh Tuệ phải tiếp khách rất nhiều. Bố mẹ ông chỉ có thể tiếp khách khi nào khỏe mạnh, nếu mệt phải đóng cửa để nghỉ.

Tuy nhiên, vẫn có một số YouTuber và TikToker ghi hình ảnh của gia đình rồi đăng tải lên mạng xã hội. Thậm chí, một số người còn giả làm nhà sư tìm vào nhà cha mẹ ông để "khất thực", xin ở lại trong nhà; vờ rơi điện thoại bên trong nhà để lấy lý do vào nhà nhằm ghi hình "sư Thích Minh Tuệ".

"Cá biệt, có người còn trèo rào để vào trong nhà, rồi ngủ luôn trong vườn. Đến sáng khi thấy không có "sư Thích Minh Tuệ" ở nhà thì mới rời đi", Tiền Phong dẫn lời anh trai ông Minh Tuệ kể.

Trong thời gian tới, gia đình ông Minh Tuệ mong muốn các YouTuber và TikToker để cho "sư Thích Minh Tuệ" được tiếp tục tu hành, học tập bình thường, đi khất thực theo ý nguyện của mình.

Hôm nay, ngày 12/6, ông Thích Minh Tuệ tiếp tục đi khất thực trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai và nhiều người biết tin đã tìm tới, đứng chờ thời gian dài để được nhìn thấy "sư Thích Minh Tuệ". Chính việc nhiều người và phương tiện tập trung đông đúc đã khiến cho lực lượng CSGT phải rất vất vả để giữ gìn trật tự, bảo đảm an toàn giao thông.

Được biết, hiện ông Tuệ đang ở trong một căn chòi ở huyện Ia Grai. Căn chòi được lợp tạm bằng tôn, kê vài tấm ván gỗ để ông Tuệ ngồi. Chia sẻ với báo chí, ông Tuệ cho biết, thời gian này ông đã tạm dừng việc đi khất thực để đảm bảo an toàn giao thông, tránh việc tụ tập đông người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

