Ông Phùng Quang Hiệp làm Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ngày 3/8, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định số bổ nhiệm ông Phùng Quang Hiệp, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Phùng Quang Hiệp.

Ông Phùng Quang Hiệp sinh năm 1977, có trình độ tiến sĩ kinh tế, là cán bộ được đào tạo cơ bản và từng giữ các chức vụ quan trọng ở nhiều đơn vị cơ sở trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) như: Tổng giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam.

Tháng 1/2019, ông Hiệp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vinachem.

Tháng 6/2019, ông Hiệp được giao nhiệm vụ làm Phó Tổng giám đốc phụ trách Tập đoàn Vinachem.

Từ tháng 2/2020, ông Hiệp được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Vinachem.

Về Vinachem, đây là doanh nghiệp đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, được thành lập theo Quyết định số 2180 TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.

Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; ngoài Văn phòng và các ban chức năng còn có 2 đơn vị hạch toán phụ thuộc là Trung tâm Thông tin Khoa học kỹ thuật Hóa chất và Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất.

Hiện nay, Vinachem có 3 công ty con do tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, 21 công ty con do tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 13 công ty do tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, 1 viện nghiên cứu, 1 trường cao đẳng.

Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 6 tháng đầu năm đạt 31.308 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận ước đạt 815 tỷ đồng.

Trong đó, các đơn vị có lãi tăng so với cùng kỳ năm 2023 như: Công ty cổ phần DAP-Vinachem bằng 46 lần, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền bằng 5 lần, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ bằng 4 lần, Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam bằng 2 lần...

Vinachem lên kế hoạch doanh thu 6 tháng cuối năm 2024 đạt 26.961 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2024 đạt 56.556 tỷ đồng; lợi nhuận cộng hợp 6 tháng cuối năm đạt 1.095 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2024 đạt 1.911 tỷ đồng.

Tác giả: Linh Lang

Nguồn tin: vietnamfinance.vn