Ông Kha Văn Tám tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Trong hai ngày 7 và 8/8, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, tỉnh Nghệ An; Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung bộ: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cùng 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 170 nghìn đoàn viên công đoàn và người lao động tỉnh Nghệ An.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của các cấp công đoàn Nghệ An đã có nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, hướng về người lao động. Trong đó chú trọng thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn đã phân công cán bộ bám sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, thiết lập các kênh thông tin đa chiều từ cơ sở, tăng cường hoạt động đối thoại ở nhiều cấp. Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua được tổ chức rộng khắp trên các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đông đảo các Đại biểu tham dự Đại hội

Công đoàn Nghệ An là đơn vị tiêu biểu của cả nước triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” với hơn 23.400 sáng kiến; trong đó nhiều sáng kiến, sáng tạo hữu ích được áp dụng, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho tập thể. Tỷ lệ hội nghị đối thoại, hội nghị người lao động tại doanh nghiệp đạt từ 50-76%; tư vấn pháp luật cho trên 900 lượt người…

Thông qua các phong trào, tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và mở rộng, 200 công đoàn cơ sở đã được thành lập mới đạt trên 130% chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Tỷ lệ kết nạp đoàn viên mới đạt trên 300% chỉ tiêu đề ra; đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng trưởng thành vững vàng hơn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028 ông Kha Văn Tám

Tại Đại hội, 400 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 170 nghìn đoàn viên công đoàn và người lao động tỉnh Nghệ An đã bầu ra Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028. Theo kết quả, ông Kha Văn Tám tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

Đại hội đã bầu 46 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 19.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn