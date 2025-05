‘Ông chủ mới’ kín tiếng nắm 99,99% vốn của VNPAY là ai?

VNPAY được ví như ông lớn trong lĩnh vực trung gian thanh toán với độ phủ thương hiệu rộng khắp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sự xuất hiện chính thức cổ đông lớn VNLIFE được VNPAY cập nhật trong bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan quản lý vào cuối tháng 3 năm nay.

Phần vốn góp của VNLIFE tại VNPAY được ủy quyền thông qua một số đại diện như ông Lê Tánh, ông Trần Trí Mạnh, ông Trần Văn Kỳ và ông Mai Thanh Bình (quốc tịch Singapore).

Trong đó, ông Tánh, ông Mạnh, ông Kỳ đều đang nắm giữ vị trí chủ chốt tại VNPAY.

VNLIFE - cái tên "lạ" mà "quen"

Nếu như VNPAY nổi như cồn vì thương hiệu lớn, độ phủ cao, lượng người dùng lớn, thì VNLIFE dường như là cái tên kín tiếng trên thị trường.

Ban đầu, cổ đông sáng lập của VNLIFE là một số cái tên gắn liền với VNPAY. Nhưng sau vài năm, các cổ đông ngoại dần tham gia và đóng vai trò khá lớn ở doanh nghiệp này.

Cụ thể, theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, thời điểm thành lập mới (tháng 12-2018), công ty này có vốn điều lệ ban đầu 149,97 tỉ đồng. Địa chỉ trụ sở của VNLIFE cùng tòa nhà ở Láng Hạ, Hà Nội với VNPAY, chỉ khác tầng.

Cổ đông sáng lập của VNLIFE là ông Trần Trí Mạnh với 28,14% vốn góp, ông Trần Văn Kỳ 21,67%, ông Mai Thanh Bình 45,19% và ông Lê Tánh nắm 4,99%. Lúc này VNLIFE chưa thể hiện có sự tham gia cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Hai người đại diện theo pháp luật của VNLIFE gồm có: ông Trần Trí Mạnh - chủ tịch HĐQT và ông Mai Thanh Bình (sinh năm 1981) làm tổng giám đốc. Trong đó, ông Trần Trí Mạnh đồng thời còn làm chủ tịch HĐQT của VNPAY.

Sau gần 3 tháng ra đời, tức đến tháng 3-2019, VNLIFE tăng vốn lên hơn 170 tỉ đồng, đồng thời xuất hiện cổ đông ngoại đầu tiên là Ardolis Investment Pte., Ltd (có trụ sở Singapore) với số vốn góp hơn 28,8 tỉ đồng, tương ứng gần 17% vốn điều lệ.

Tìm hiểu về VNLIFE, doanh nghiệp này là một hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, thanh toán với nhiều công ty thành viên tại Việt Nam và quốc tế. Theo truyền thông quốc tế, năm 2019, VNLIFE từng nhận được khoản đầu tư hàng trăm triệu USD từ quỹ GIC và SoftBank Vision Fund 1. Đến năm 2021, VNLIFE hoàn tất gọi vốn Series B với số tiền 250 triệu USD. Vòng gọi vốn này được dẫn đầu bởi các nhà đầu tư Mỹ gồm General Atlantic và Dragoneer Investment Group, PayPal Ventures và EDBI, cùng với các nhà đầu tư như GIC và SoftBank Vision Fund 1.

Đến tháng 6-2019, VNLIFE tiếp tục tăng vốn lên gần 184 tỉ đồng. Sau đó khoảng 1 tháng, doanh nghiệp này tiếp tục tăng vốn lên 217,67 tỉ đồng, đồng thời xuất hiện thêm một cổ đông ngoại khác là SVF Pioneer Subco Pte.Ltd (Singapore) với số vốn góp hơn 42,7 tỉ đồng, tương ứng 19,62% vốn điều lệ.

Tiếp tục đến tháng 6-2021, trong danh sách cổ đông nước ngoài, ngoài 2 tổ chức nêu trên còn thêm ông Mai Thanh Bình (quốc tịch Singapore) với vốn góp 81,3 tỉ đồng, tương ứng 37,36% vốn điều lệ.

Ông Mai Thanh Bình với vai trò người đại diện pháp luật của VNLIFE đã đổi quốc tịch và bắt đầu chính thức góp vốn vào doanh nghiệp này.

Cũng trong thời điểm này, doanh nghiệp đã có báo cáo cập nhật gửi cơ quan quản lý về đăng ký kinh doanh những thành viên quản lý khác trong doanh nghiệp, đa số là quốc tịch ngoại.

Cụ thể có ông Adrian Foo Qijing (sinh năm 1981), quốc tịch Singapore, nắm giữ chức thành viên HĐQT. Hai thành viên HĐQT người nước ngoài khác gồm ông Punnya Niraan De Silva (Úc), ông Gyu Hak Moon (Hàn Quốc). Ngoài ra, còn có ông Wong Weihan (Singapore) và ông Raleigh Briant Morgan (Mỹ) là thành viên ban kiểm soát.

Như vậy, cơ cấu thành viên HĐQT của VNLIFE có 5 người, trong đó chỉ có 2 người Việt là ông Trần Trí Mạnh và ông Trần Văn Kỳ.

Liên tục thay đổi tỉ lệ vốn, có sự tham gia của Paypal

Đáng chú ý, cũng ngay trong tháng 6-2021, ông Mai Thanh Bình - tổng giám đốc - sau khi góp vốn được ít thời gian lại hạ tỉ lệ sở hữu về còn hơn 2,83%, tương ứng 6,17 tỉ đồng vốn góp.

Sang đến tháng 8-2021, VNLIFE tiếp tục tăng vốn lên hơn 254 tỉ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp này xuất hiện thêm 4 cổ đông ngoại mới.

Cơ cấu khối ngoại góp vốn lúc này của doanh nghiệp bao gồm: Vantage DF Holdings, LP (trụ sở ở Cayman Islands) với 5,8% vốn, General Atlantic Singapore VNL Pte. Ltd. (Singapore) với 5,8% vốn, EDB Investment Pte. Ltd góp 0,76%, SVF Pioneer Subco Pte. Ltd (Singapore) với 19,93%, Ardolis Investment Pte., Ltd (có trụ sở Singapore) góp 13,45%; Paypal Pte. Ltd góp 1,93% và ông Mai Thanh Bình chỉ còn nắm giữ 0,259%.

Cơ cấu cổ đông ngoại tại VNLIFE, phần còn lại do cổ đông trong nước nắm.

Sau một thời gian thay đổi với những biến động trong cơ cấu và tỉ lệ của các cổ đông, dữ liệu mới nhất đến đầu năm 2025 - trước thời điểm VNLIFE nắm 99,9% vốn của VNPAY, doanh nghiệp này đã hạ vốn điều lệ về còn hơn 244,666 tỉ đồng.

Trong đó, 7 cổ đông nước ngoài nắm khoảng 56% vốn VNLIFE và hầu hết đều tăng tỉ lệ sở hữu so với thời gian trước.

Hiện VNLIFE vẫn do ông Trần Trí Mạnh giữ chức chủ tịch và ông Mai Thanh Bình làm tổng giám đốc. Tuy nhiên lượng lớn cổ phần lại nằm trong tay các đối tác ngoại.

Thị phần VNPAY ra sao trên thị trường trung gian thanh toán? VNPAY là một trong những công ty đầu tiên được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ thanh toán ví điện tử. Năm 2015, VNPAY chính thức được cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Hiện nay, website VNPAY giới thiệu đã cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử cho hơn 40 ngân hàng, 5 công ty viễn thông và hơn 350.000 doanh nghiệp đối tác. Còn theo dữ liệu từ Vietdata, doanh nghiệp này có thị phần lớn tại Việt Nam với doanh thu khoảng 30.000 tỉ đồng, tương đương 1,2 tỉ USD trong năm 2023, bỏ xa các ứng dụng trung gian thanh toán khác...

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ