Ông chủ công ty Dép sản xuất 600.000 đôi/tháng, thường xuyên livestream với Ngọc Trinh, Hoà Minzy: Sinh ra trong nghèo khó, làm công nhân 2 năm lên chức Phó giám đốc

“Chủ tịch livestream” với thương hiệu dép Nesty

Những năm gần đây, thương hiệu dép Nesty nổi lên là một trong số nhãn hàng “thuần Việt” gây được chú ý trên thị trường thời trang tiêu dùng.

Doanh nhân Tạ Văn Thành (SN 1978), người sáng lập và điều hành thương hiệu, đã chọn cách đưa Nesty xuất hiện cùng các gương mặt nổi tiếng như Ngọc Trinh, Hòa Minzy, hay nhiều KOLs có sức ảnh hưởng khác. Ông không ngần ngại trực tiếp xuất hiện trong các buổi livestream cùng người nổi tiếng để giới thiệu sản phẩm thu hút hàng chục nghìn lượt xem, giúp thương hiệu lan tỏa nhanh chóng.

Ông hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương. Ông Thành còn là đại diện của các doanh nghiệp Công ty TNHH Giày TNT Việt Nam, Công ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương - Chi Nhánh Giày Tai Yang.

Công ty TNHH Sơn Công Nghiệp Thái Dương được thành lập ngày 11/10/2010. Vốn điều lệ được tăng từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng từ tháng 12 năm 2023. Theo đăng ký mới nhất, ông Tạ Văn Thành góp 147 tỷ đồng (98%), ông Đỗ Văn Bình góp 3 tỷ đồng (2%).

Hiện nay, nhà máy sản xuất của Nesty đặt tại Bình Dương, có quy mô hơn 40.000 m², với năng lực sản xuất khoảng 600.000 đôi dép mỗi tháng.

Ngoài ra, ông còn đầu tư phát triển thêm thương hiệu dép Noblesse, hướng đến thời trang phong cách quý tộc bao gồm giày Tây, giày cao gót, giày thể thao…, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Hành trình khởi nghiệp

Theo thông tin trên báo Công an thành phố HCM, ông Tạ Văn Thành sinh năm 1978, trong một gia đình nghèo tại Thái Thụy – Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Ông mồ côi cha từ khi 2 tuổi.

Tốt nghiệp xong lớp 12, Tạ Văn Thành rời quê vào TP.HCM làm công nhân một năm để kiếm tiền đi học chuyên ngành kỹ thuật. Sau đó, ông về làm cho một nhà máy sản xuất sơn của Nhật Bản.

Sau chưa đến 2 năm làm việc, ông lên chức Phó Giám đốc nhà máy với mức lương mà nhiều người thời điểm đó mơ ước. Nhưng ông Thành vẫn quyết định nghỉ để khởi nghiệp.

Năm 2010, ông thành lập công ty Thái Dương Paint chuyên sản xuất sơn phủ kim loại (inox, kẽm, nhôm), sơn gỗ, sơn chống thấm, epoxy và sản phẩm trang trí nội – ngoại thất với các thương hiệu chủ lực như TIP và TaiYang.

Năm 2019, khi vẫn đang điều hành Công ty TNHH Sơn Công nghiệp Thái Dương, ông được một người anh trong nghề tặng lại hệ thống dây chuyền máy móc sản xuất dép xốp nhựa đã qua sử dụng. Tận dụng cơ hội này, ông đưa toàn bộ thiết bị về nhà máy của mình để lắp đặt và thử nghiệm sản xuất.

Thương hiệu Nesty ra đời. Cái tên “Nesty” được hình thành từ gốc tiếng Anh Nest – nghĩa là “tổ ấm”.

