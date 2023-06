Ôm gần 10 kg ma túy tổng hợp thì bị bắt

Ngày 2/6, Công an huyện Vân Hồ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Mộc Châu phát hiện và bắt giữ đối tượng Sồng A Hờ (SN 1993, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sồng A Hờ bị bắt giữ cùng tang vật.

Tang vật thu giữ gồm 9.638,47 gam ma túy tổng hợp (ketamin); 1 xe máy; 2 điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tác giả: Cao Thiên – Minh Phượng

Nguồn tin: cand.com.vn