Con số giật mình vụ 4 tiếp viên xách ma túy từ Pháp về Việt Nam

Ngày 1-6, một nguồn tin cho biết Công an TP HCM đã có báo cáo gửi Ban Pháp chế HĐND TP HCM về kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn TP HCM từ tháng 10-2022 đến tháng 4-2023.

Công an TP HCM ghi nhận xảy ra 2.156 vụ phạm tội về trật tự xã hộ. Đã điều tra, khám phá 1.534/2.156 vụ, đạt tỷ lệ 71,15%, bắt giữ 2.527 người (giảm 60 vụ).

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2023, công an ghi nhận xảy ra 1.855 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 239 vụ so với cùng kỳ năm 2022, tương đương giảm 11,41%), đã khám phá 1.180/1.855 vụ, đạt tỷ lệ 63,61%, bắt giữ 1.962 đối tượng.

Tang vật vụ án ma túy

Công an TP HCM đã phát hiện, bắt giữ 1.009 vụ/2.417 đối tượng phạm tội hoặc vi phạm pháp luật về ma túy. Thu giữ 31,6 kg heroine; 5,93kg cocain; 30,1kg cần sa và 69 cây cần sa tươi; 641,36kg ma túy tổng hợp; đã khởi tố 837 vụ, 1.285 bị can; xử lý hành chính 165 vụ, 1.123 đối tượng.

Điển hình như vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về TP HCM do Cục Hải quan TP HCM phối hợp Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an TP HCM và Bộ Công an phát hiện vào ngày 16-3 tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Kết quả điều tra đã khởi tố 57 vụ án/129 bị can để điều tra về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm; xử lý hành chính 37 đối tượng; thu giữ gần 60kg ma túy tổng hợp các loại; 2 khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua điều tra, bước đầu xác định: từ giữa năm 2022 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã mua bán hơn 109.000 viên thuốc lắc, 80kg Kentamine, ma túy đá và 3.000 gói nước vui (dạng ma túy mới) với tổng số tiền giao dịch khoảng hơn 52 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Công an TP HCM đã tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm "núp bóng" các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính, công ty luật… Công an TP HCM đã khởi tố 4 vụ án, 33 bị can là các đối tượng thu hồi nợ về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản.

Hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm đều được tập trung điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh đối tượng gây án.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cũng tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biệp pháp nghiệp vụ, phát hiện, triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm kinh tế, buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có quy mô lớn trên địa bàn...

Tác giả: PHẠM DŨNG

Nguồn tin: Báo Người lao động