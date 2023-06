Ô tô "điên" tông hàng loạt xe máy, hất tung nhiều người

Ô tô biến dạng sau khi gây tai nạn giao thông

Ngày 6-6, một lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương thông tin khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, 1 ô tô lưu thông trên đường DT 743C hướng từ cầu ông Bố đi về cầu vượt 550.

Khi đến ngã ba Cửu Long (khu phố Đồng An 3, phường Bình Hoà, TP Thuận An), ô tô này va chạm với 3 mô tô đi cùng chiều phía trước, sau đó va chạm tiếp với 2 ô tô đang đậu ở lề đường bên phải.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tại Bình Dương

Hậu quả, 3 người bị thương, 1 người đã xuất viện ngay sau đó, 2 người còn lại đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, điều tiết giao thông .

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

