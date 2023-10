Ô tô con lao thẳng vào đầu xe tải khiến 2 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Vụ va chạm trực diện xảy ra trên tuyến đường quốc lộ ở quận Barmer, bang Rajasthan, Ấn Độ.

Trong clip, một chiếc xe Swift đang chạy lấn sang làn đường ngược chiều để vượt ẩu. Cùng lúc này, một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao di chuyển theo hướng ngược lại đi tới. Do không kịp tránh, chiếc xe ô tô con sau đó tông trực diện vào đầu chiếc xe tải.

Sau cú tông mạnh, ô tô con bị xe tải đẩy lùi về phía sau rồi văng sang làn bên cạnh, tiếp tục va chạm với một chiếc xe khác.

Hai anh em họ Ashok và Manoj ngồi trên chiếc ô tô con đã thiệt mạng, vợ của Ashok bị thương nặng trong vụ tai nạn. Toàn bộ sự việc đã được camera quan sát lắp đặt tại một nhà hàng gần đó ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (Theo Indiatoday)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn