Ô tô 7 chỗ đậu cạnh trung tâm đăng kiểm cháy trơ khung

Chiếc ô tô 7 chỗ đậu cạnh trung tâm đăng kiểm bốc cháy dữ dội trong đêm - Ảnh: AN BÌNH

Ngày 21-1, lực lượng chức năng Bình Phước đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cạnh trung tâm đăng kiểm khiến một chiếc ô tô 7 chỗ cháy rụi.

Ô tô cháy trơ khung cạnh trung tâm đăng kiểm ở Bình Phước

Thông tin ban đầu, khoảng 22h tối 20-1, người đi đường phát hiện chiếc ô tô 7 chỗ đậu ở lề đường ĐT 741, cạnh trung tâm đăng kiểm thuộc xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này không có người trong ô tô.

Ngay sau đó, người đi đường hô hoán và cùng người dân hai bên đường sử dụng bình chữa cháy mini để chữa cháy.

Tuy nhiên, đám cháy bùng phát quá nhanh nên mọi người đành bất lực nhìn lửa bao trùm ô tô.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ và một xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Khoảng một giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy không gây thương vong về người nhưng chiếc ô tô 7 chỗ gần như cháy rụi hoàn toàn.

Tác giả: A LỘC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ