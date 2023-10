Nước lũ lên nhanh gây vỡ đập Tắt, cuốn trôi hoa màu của người dân Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Video: Vỡ đập Tắt cuốn trôi nhiều hoa màu của người dân

Chiều 30/10, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Đăng Phú, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, do mưa lớn thời gian dài đã khiến đập Tắt bị vỡ, nhiều hoa màu của người dân bị cuốn trôi.

“Đập vỡ vào khoảng 12h hôm nay (30/10), thân đập bị sạt lở kéo dài khoảng 6m. Chúng tôi đang thông báo, yêu cầu bà con nhà gần đập di dời đến nơi an toàn.

Hiện chưa có thiệt hại nhiều về tài sản, tuy nhiên nhiều ha hoa màu của người dân đã bị lũ cuốn trôi. Giao thông trên địa bàn hầu như tê liệt toàn bộ”, ông Phú thông tin thêm.

Phần thân đập dài khoảng 6m bị sạt lở. (Ảnh: CTV)

Giao thông chia cắt do sự cố vỡ đập. (Ảnh: CTV)

Từ sáng 30/10, mưa lớn đã làm một số cầu tràn tại các xã Hương Bình, Hương Xuân (huyện Hương Khê) bị ngập. Một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Điền Mỹ cũng bị ngập cục bộ.

Để ứng phó với tình hình mưa lũ, hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê đã được cho nghỉ học.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên; các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có dao động.

Mực nước lúc 13h ngày 30/10, trên các sông như sau: Trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Hòa Duyệt 7,82m, trên báo động BĐ1 0,32m; Trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thủy 1,61m, trên BĐ1 0,41m; Trên sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tại Phú Ốc 1,78m, trên BĐ1 0,28m; Các sông khác còn dưới mức BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: Báo VTC