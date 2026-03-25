Nữ trọng tài xinh đẹp Hà Thị Phượng tạo 'cơn sốt'

Trên Facebook cá nhân, Hà Thị Phượng mới đây chia sẻ những tấm hình khi làm nhiệm vụ ở AFC Women's Asian Cup 2026 kèm dòng trạng thái ấn tượng: "Mỗi ngày cố gắng 1 chút… âm thầm thôi cũng được rồi sẽ có ngày bạn cảm ơn chính mình của hôm nay".

Hiện có rất đông các fan chia sẻ cũng như chúc Hà Thị Phượng sẽ thành công hơn trong sự nghiệp. Với các fan, họ còn xem Hà Thị Phượng là nữ trọng tài xinh đẹp nhất Việt Nam. Ít ai biết, Hà Thị Phượng là một trong số ít nữ trọng tài đạt chuẩn FIFA của Việt Nam.

Năm 2021, Hà Thị Phượng là một trong những nữ trọng tài đầu tiên điều hành giải Hạng Nhất Quốc gia cho bóng đá nam. Chưa hết, nữ trọng tài xinh đẹp này thường đảm nhận vai trò trợ lý trọng tài tại các giải lớn như U17 Women's World Cup 2024, AFC Women's Asian Cup 2026, giải Hạng Nhất QG...

Hà Phượng sinh năm 1986. Cô theo học tại Đại học TDTT Từ Sơn Bắc Ninh trước khi theo đuổi sự nghiệp trọng tài. Với sự cầu tiến và ham học hỏi, nữ trợ lý người Hải Phòng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn những năm qua.

Trên sân cỏ, cô mạnh mẽ và quyết đoán nhưng ở ngoài đời, Hà Thị Phượng thật sự khiến người ta mê mẩn về nhan sắc cũng như giỏi "biến hình" thành một "hot girl".

Tác giả: Khương Thượng

Nguồn tin: bongdaplus.vn