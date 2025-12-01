Nữ sinh mất tích sau giờ học được tìm thấy tại khe nước

Ngày 1-12, thông tin từ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (tỉnh Lai Châu) cho biết đã tìm thấy cháu S.T.D. (SN 2011, trú tại bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ) được gia đình trình báo mất tích trước đó.

Nữ sinh D. được tìm thấy tại khe nước ở xã Sin Suối Hồ. Ảnh: Báo Lai Châu

Trước đó, theo thông tin ban đầu, sáng 28-11, cháu D. đi học xong nhưng không thấy về nhà.

Gia đình gọi điện, đi tìm không có kết quả nên đã báo cáo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Công an xã Sin Suối Hồ nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp công an, chính quyền địa phương và người thân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng gần 9 giờ 30 phút ngày 1-12, các lực lượng đã tìm thấy cháu D. tại khe nước thuộc bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ trong tình trạng tinh thần không ổn định.

Cháu D. sau khi được kiểm tra sức khỏe đã được các lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động