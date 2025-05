Nữ sinh lớp 7 nghĩ quẫn khi bị bạn trai lớp 9 “chia tay để ôn thi”

Ngay sau khi xảy ra sự cố, nhà trường đã nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

Theo đại diện nhà trường, bệnh viện đang tiến hành chụp CT để đánh giá toàn diện. Tổn thương ban đầu được xác định là chấn thương phần mềm, xương cột sống. Hiện sức khỏe và tâm lý của học sinh này đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi.

Trường THCS Lương Định Của ở TP Thủ Đức.



Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức đã tiếp nhận báo cáo nhanh từ nhà trường và đang phối hợp hỗ trợ ổn định tâm lý cho học sinh trong lớp, nhằm tránh gây hoang mang. Cô giáo chủ nhiệm đang trực tiếp trấn an tinh thần các em, đồng thời tất cả cùng mong tin tốt lành sẽ đến với bạn học gặp nạn.

Sáng cùng ngày, cơ quan Công an cũng đã đến trường để làm việc liên quan đến sự việc này. Bước đầu xác định, học sinh này mới chia tay bạn trai đang học lớp 9. Tối qua, bạn trai học sinh nữ này có nhắn tin là chia tay để tập trung học tập ôn luyện thi, vì năm nay là cuối cấp, nhưng nữ sinh nói nếu chia tay sẽ chết. Sáng sớm, mặc dù học ở tầng 2 nhưng em này xuống tầng 1 để tự tử, do lan can cao nên em đã bắc ghế đứng và trèo qua.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: cand.com.vn