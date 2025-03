Nữ Phó Chủ tịch tập đoàn may mắn nhận lại 7 tỉ đồng chuyển nhầm

Ngày 21-3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an xã Việt Lập (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã vừa hỗ trợ ông Phạm Văn Xuân (SN 1982, trú tại xã Việt Lập) trả lại số tiền 7 tỉ đồng do tài khoản Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) có tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc chuyển nhầm.

Các bên liên quan trao trả lại số tiền cho người chuyển nhầm. Ảnh: Công an Bắc Giang

Trước đó, vào ngày 20-3, tài khoản ngân hàng của ông Xuân bất ngờ nhận được số tiền 7 tỉ đồng từ tài khoản khác. Sau đó, ông Xuân đã đến đề nghị Công an xã Việt Lập hỗ trợ xác minh để chuyển trả lại số tiền này.

Nhận thông tin, Công an xã Việt Lập đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh trực tiếp đến hỗ trợ, phối hợp xác minh sự việc. Đến 14 giờ cùng ngày, bà Trần Thị Bỉnh Xuân (SN 1987, ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội là Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần tập đoàn Sơn Phúc) và đại diện Ngân hàng Techcombank (Phòng giao dịch Manor - Chi nhánh Đông Đô) đã đến trụ sở Công an xã Việt Lập để làm việc, cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc được hỗ trợ nhận lại số tiền trên.

Sau khi nhận được số tiền chuyển nhầm, bà Trần Thị Bỉnh Xuân đã gửi lời cảm ơn anh Xuân và cán bộ, chiến sĩ Công an đã giúp đỡ, hỗ trợ Công ty Cổ phần tập đoàn Sơn Phúc nhận lại số tiền trên.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động