Nữ NSND đình đám làng chèo: Có con riêng vẫn khiến đại gia xây dựng kém 7 tuổi si mê suốt 20 năm

Thanh Ngoan và ông xã làm trong ngành xây dựng.

Ở tuổi 60, NSND Thanh Ngoan không chỉ là tượng đài của nghệ thuật chèo Việt Nam mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hạnh phúc viên mãn bên người chồng kém 7 tuổi. Sau những thăng trầm trong tình duyên, nữ nghệ sĩ tìm được bến đỗ bình yên, nơi chị được yêu thương và tôn trọng suốt hơn hai thập kỷ.

Hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật chèo

Sinh năm 1966 tại Thái Bình – cái nôi của nghệ thuật chèo truyền thống, Thanh Ngoan sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê chèo từ nhỏ. Từ 7-8 tuổi, chị đã học hát chèo theo người lớn và đến năm 13 tuổi, trúng tuyển vào Nhà hát Chèo Việt Nam, chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Hơn 40 năm hoạt động, NSND Thanh Ngoan ghi dấu ấn với nhiều vai diễn nổi tiếng như Đào Huế trong Chu Mãi Thuần, Hoạn Thư trong Thúy Kiều… Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực và diễn xuất chân thực, chị còn sáng tạo khi đưa ca trù vào sân khấu chèo truyền thống, góp phần làm mới nghệ thuật dân tộc.

Sự nghiệp của chị gắn liền với nhiều thành tích đáng nể: Huy chương Vàng các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, giải thưởng giọng hát chèo và nhiều danh hiệu cao quý. Năm 2019, Thanh Ngoan được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Nhan sắc trẻ đẹp của NSND Thanh Ngoan ở tuổi 60.

Không chỉ là nghệ sĩ xuất sắc, chị còn đảm nhiệm vai trò quản lý, từng làm Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam (2012-2022). Sau khi nghỉ hưu, chị tiếp tục giảng dạy, truyền lửa cho thế hệ trẻ và tham gia các dự án bảo tồn nghệ thuật. Dù ở tuổi xế chiều, niềm đam mê chèo trong chị vẫn cháy bỏng, trở thành một phần máu thịt trong đời.

Hạnh phúc viên mãn bên người chồng kém 7 tuổi

Cuộc sống tình cảm của NSND Thanh Ngoan trải qua nhiều thăng trầm. Chị từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và một người con trai. Sau khi ly hôn, chị nuôi con một mình và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.

Bước ngoặt đến khi chị gặp người chồng hiện tại – một doanh nhân ngành xây dựng, kém 7 tuổi trong một lần biểu diễn tại công ty của anh. Từ sự đồng cảm và thấu hiểu, họ gắn bó và tiến tới hôn nhân.

Suốt hơn 20 năm chung sống, chồng luôn dành tình yêu bền bỉ, sự tôn trọng và hỗ trợ hết mình trong công việc. Anh âm thầm cổ vũ chị từ dưới khán đài, chăm sóc con riêng của Thanh Ngoan khi chị bận rộn.

Chồng luôn đồng hành cùng nghệ sĩ Thanh Ngoan trong công việc, cuộc sống.

Hiện tại, con trai Thanh Ngoan đã trưởng thành, lập gia đình. Vợ chồng chị sống cùng con trai, con dâu và cháu nội trong không khí ấm áp, hòa thuận. Dù không có con chung, tình cảm giữa hai người càng bền chặt sau nhiều năm đồng hành.

Thanh Ngoan chia sẻ: “Chồng tôi kinh doanh bận rộn, con trai và con dâu cũng có việc riêng nên nhà mỗi người một chùm chìa khóa. Nhưng bữa tối, mọi người cố gắng ăn cùng nhau để giữ sự gắn kết.”

Ở tuổi 60, NSND Thanh Ngoan vẫn được chồng yêu chiều như thuở ban đầu. Điều quý giá nhất trong cuộc hôn nhân này không phải vật chất mà là sự thấu hiểu, đồng hành – chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp nữ nghệ sĩ yên tâm theo đuổi đam mê nghệ thuật suốt nhiều năm qua.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn