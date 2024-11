'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh úp mở chuyện hẹn hò

Trên trang cá nhân, diễn viên Kiều Trinh vừa đăng tải khoảnh khắc nắm tay một người đàn ông. Đi kèm với đó, cô viết: 'Meet the right person you will become a baby' (Tạm dịch: Gặp đúng người bạn sẽ trở thành em bé). Dưới bài đăng của Kiều Trinh, nhiều khán giả chúc mừng nữ ca sĩ tìm được bến đỗ mới. Ảnh: FB Kiều Trinh.