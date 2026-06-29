Tài xế xe bồn bị cáo buộc cố tình cán c.hết nữ sinh ở Hà Nội sắp hầu tòa

Tài xế Đinh Văn Long. (ảnh: Công an Hà Nội)

Theo dự kiến, ngày 30/6, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn Long (SN 1974) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa.

Đinh Văn Long là tài xế xe bồn bị cáo buộc cố tình cán khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong trong vụ việc xảy ra ngày 13/9/2025 tại thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội, từng gây bức xúc trong dư luận.

Hiện trường vụ tại nạn ngày 13/9/2025.

Theo cáo trạng vụ án, tài xế Đinh Văn Long (SN 1974, HKTT tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) là lái xe của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh, có trụ sở tại xã Chương Dương, TP Hà Nội.

Ngày 13/9/2025, Long được giao điều khiển xe bồn nhãn hiệu HOWO, biển kiểm soát 29H-294.61, chở bê tông tươi từ trụ sở công ty đến xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, Long điều khiển xe ô tô trên đi đến gần khu vực cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thì có cháu N.Đ.H.A (SN 2010) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 29AY- 012.xx đi cùng chiều phía sau xe ô tô của Long.

Khi cháu H.A. vượt lên từ bên phải đến gần đầu xe bồn thì gặp một xe tải (chưa xác định được) đi cắt ngang từ bên trái. Do không làm chủ được tốc độ, cháu H.A. cùng xe máy điện bị ngã xuống đường. Xe máy điện đổ về lề đường, còn cháu H.A. ngã sang bên trái, ngay trước đầu xe bồn (do tài xế Long điều khiển) và bị bánh trước bên phải của xe ô tô đâm vào vùng bụng.

Cáo trạng xác định, sau khi biết xe đã va chạm với cháu H.A., Long đạp phanh nhưng chiếc xe vẫn di chuyển thêm khoảng 4 m mới dừng lại.

Mặc dù biết rõ cháu H.A. đang mắc kẹt dưới bánh trước bên phải xe của mình, Long bị cáo buộc cho rằng nếu nạn nhân còn sống thì sẽ phải bồi thường nhiều tiền. Vì vậy, bị cáo tiếp tục vào số, điều khiển xe đi tiếp, chèn qua vùng bụng và đẩy cháu H.A. trượt trên mặt đường khoảng 10 m.

Chỉ khi người dân phát hiện, chạy đến chặn đầu xe, Long mới dừng phương tiện.

Hậu quả, cháu H.A. bị chấn thương bụng rất nặng, vỡ xương chậu và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tác giả: Phùng Anh

Nguồn tin: vtv.vn