NSƯT Thanh Hùng – Giọng đọc vàng của VTV, từng đóng phi công trong "Vùng trời"

NSƯT Thanh Hùng - MC tiêu biểu, "thế hệ vàng" phát thanh viên

Trong suốt nhiều thập kỷ, bên cạnh NSƯT Kim Tiến, cái tên NSƯT Thanh Hùng luôn được nhắc đến như một biểu tượng của truyền hình Việt Nam. Giọng đọc trầm ấm, chuẩn mực và đầy truyền cảm của ông đã in dấu trong ký ức nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt gắn liền với những bản tin Thời sự và các chương trình chính luận quan trọng của VTV.

NSƯT Thanh Hùng là MC ''thế hệ vàng'' của truyền hình Việt Nam.

Thanh Hùng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ít ai biết, trước khi đến với truyền hình, NSƯT Thanh Hùng từng là một giáo viên, giảng dạy trong trường sĩ quan Tăng thiết giáp. NSƯT Thanh Hùng công tác tại VTV từ năm 1979. Ông dành trọn hơn 20 năm cống hiến với vai trò phát thanh viên Thời sự.

Không chỉ gắn bó với Bản tin Thời sự 19h - Chương trình chính luận quan trọng nhất của VTV, ông còn tham gia dẫn dắt nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm, góp phần định hình phong cách truyền hình hiện đại.

Ở giai đoạn những năm 1980 - 1990, NSƯT Thanh Hùng được nhắc đến như một trong những MC tiêu biểu, "thế hệ vàng" phát thanh viên, nơi mỗi giọng đọc không chỉ truyền tải thông tin mà còn mang sứ mệnh thuyết phục và kết nối hàng triệu khán giả.

NSƯT Thanh Hùng từng đóng vai phi công trong bộ phim "Vùng trời".

Không chỉ vậy, ông còn có trải nghiệm đặc biệt với điện ảnh. Trong bộ phim nhựa "Vùng trời", tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hữu Mai, ông vào vai anh phi công Quỳnh. Đây là vai diễn duy nhất nhưng để lại dấu ấn rõ nét, cho thấy sự đa tài và duyên nghệ thuật của ông.

Sau đó, ông công tác tại Truyền hình Quân đội, rồi chuyển về Đài Truyền hình Việt Nam. Nhờ chất giọng dày, vang, truyền cảm, cùng phong thái điềm đạm, ông nhanh chóng được lựa chọn làm phát thanh viên, rồi trở thành một trong những gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình quốc gia. Bản thân ông luôn ý thức việc giữ gìn bản sắc dân tộc và sự trong sáng của tiếng Việt qua cách giao tiếp và thực hiện truyền đạt thông tin.

Nghệ sĩ Kim Tiến, Thanh Hùng là cặp giọng đọc vàng của bản tin Thời sự 19h.

Ông từng nhiều năm đảm nhận đọc bản tin Thời sự 19h, trở thành âm thanh quen thuộc gắn liền với buổi tối của hàng triệu người dân. Điều làm nên sức hút từ giọng đọc Thanh Hùng chính là sự điềm tĩnh, trầm ấm, mang tính dẫn dắt và trấn an. Đặc biệt, trong những thời khắc quan trọng của đất nước, giọng đọc của ông đã góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần, mang lại niềm tin vững vàng cho khán giả.

Không chỉ để lại dấu ấn cá nhân, NSƯT Thanh Hùng còn góp công lớn trong việc đào tạo thế hệ phát thanh viên, biên tập viên kế cận. Ông từng tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm, nhấn mạnh yếu tố quan trọng của nghề là sự chuẩn mực, tôn trọng khán giả và tình yêu đối với công việc.

Nhiều đồng nghiệp nhận xét, NSƯT Thanh Hùng luôn là người "khuôn mẫu" trong nghề. Từ trang phục, dáng ngồi, cách cầm giấy tờ đến nhịp đọc, tất cả đều toát lên sự chuẩn mực, chỉn chu.

Công việc phát thanh viên vốn khắt khe, đòi hỏi kỷ luật thép. Ông nhớ lại: "Đi thì sớm, về thì muộn. Gia đình phải cảm thông và ủng hộ thì mới có thể duy trì được lâu dài". Nhưng chính trong áp lực ấy, ông và đồng nghiệp đã tôi luyện bản lĩnh, sự chỉn chu và tinh thần trách nhiệm cao nhất với nghề.

Cuộc hội ngộ của hai PTV huyền thoại

Trong chương trình Chuyển động 24h phát sóng ngày 4/9 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7/9/1970–7/9/2025), khán giả có dịp chứng kiến cuộc hội ngộ của hai PTV huyền thoại đời đầu trên bản tin Thời sự: NSƯT Kim Tiến và NSƯT Thanh Hùng.

NSƯT Thanh Hùng và NSƯT Kim Tiến trong chương trình Chuyển động 24h lên sóng ngày 4/9.

Trở lại trường quay, NSƯT Thanh Hùng không giấu được xúc động: "Đọc lại những bản tin xưa, tôi thấy như mình vừa sống lại tuổi trẻ. Giọng đọc ấy đã đồng hành cùng tôi suốt nhiều thập kỷ. Bây giờ nghe lại, vừa xúc động, vừa thấy như mới hôm qua".

Ông cũng chia sẻ sự choáng ngợp trước thiết bị, công nghệ hiện đại của trường quay ngày nay: "Ngày xưa dẫn trực Thời sự trực tiếp đòi hỏi sự tập trung, tự tin và phản ứng nhanh nhạy. Bây giờ VTV đã phát triển vượt bậc, hiện đại hơn nhiều, chương trình phong phú, hấp dẫn hơn, đưa khán giả gần gũi hơn với truyền hình".

NSƯT Thanh Hùng hồi hộp khi trở lại trường quay VTV (Ảnh: CMH).

Dù đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng khi lên sóng, NSƯT Thanh Hùng và NSƯT Kim Tiến vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp và giọng điệu đặc trưng của người dẫn chương trình Thời sự. Lời dẫn quen thuộc "Xin chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Thời sự của Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây" như đưa khán giả quay trở lại những năm tháng hoàng kim của cả hai phát thanh viên huyền thoại.

Đã ngoài 70 tuổi, không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng, NSƯT Thanh Hùng vẫn thỉnh thoảng tham dự các sự kiện đặc biệt. Mỗi lần cất giọng, ông vẫn khiến công chúng bồi hồi bởi chất giọng vững vàng, ấm áp.

Ở tuổi xế chiều, dù không còn thường xuyên xuất hiện, tên tuổi và giọng đọc của NSƯT Thanh Hùng vẫn được trân trọng, nhắc nhớ như một phần ký ức đẹp.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn