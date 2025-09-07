Nóng: Tuyển thủ Văn Thanh vừa phải phẫu thuật chấn thương

Chấn thương cổ chân khiến Văn Thanh không thể tập trung ĐTQG và thi đấu trong màu áo CAHN. Ảnh: Đức Cường

Thực tế, chấn thương cổ chân của Vũ Văn Thanh đã gặp phải từ hồi còn thi đấu tại AFF Cup 2024 và cứ tái phát liên tục, khiến thời gian qua Văn Thanh luôn phải vào sân với cái cổ chân sưng vù. Còn nhớ hồi đợt tập trung tại Bình Dương vào tháng 3 năm nay chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, Văn Thanh đã cho tôi xem cái cổ chân phải sưng vù sau mỗi buổi tập và các bác sĩ phải bó đá thường xuyên để giảm đau và sưng.

Cũng vì chấn thương ngày càng nặng, nên ở 2 đợt tập trung tuyển Việt Nam mới đây và những trận đấu của CAHN vừa qua đã không thể có mặt của Văn Thanh. Mới đây sau khi đi khám lại và theo tư vấn của bác sĩ Trần Huy Thọ của ĐT Việt Nam, Văn Thanh đã quyết định vào TP.HCM để tiến hành phẫu thuật nhằm có thể chữa trị dứt điểm, tương tự như trường hợp của tuyển thủ Nguyễn Văn Toàn vừa qua.

Văn Thanh phải mất 6-7 tháng mới có thể quay lại sân cỏ. Ảnh: Đức Cường

Sáng nay, ca phẫu thuật của Văn Thanh đã được tiến hành tại bệnh viện Vạn Hạnh (TP.HCM) nhằm để gọt xương cổ chân, nối dây chằng và sụn chêm cổ chân… kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Theo các bác sĩ cho biết, ca phẫu thuật của Văn Thanh đã ổn, nhưng quan trọng là anh phải tập hồi phục ở quãng thời gian sau này để có thể sớm quay lại sân cỏ. Được biết, chấn thương của Văn Thanh cũng sẽ mất ít nhất khoảng từ 6 đến 7 tháng để hồi phục mới có thể quay lại thi đấu.

Sở dĩ chấn thương của Văn Thanh còn lâu hơn cả Văn Toàn là bởi ngoài sụn chêm, anh còn bị cả dây chằng cổ chân và nhiều chấn thương khác do để quá lâu. Vì vậy, khả năng Văn Thanh phải mất hết 3/4 mùa giải 2025/26 mới có thể quay lại sân cỏ. Ở ĐT Việt Nam, ngoài Văn Thanh, hồi tháng trước còn có Văn Toàn cũng vừa tiến hành phẫu thuật, trước đó là Bùi Vĩ Hào, Hồ Tấn tài và Nguyễn Xuân Son.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn