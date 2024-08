NÓNG: Sofia đăng 33 tấm ảnh kèm tâm thư tố cáo Châu Đăng Khoa và công ty triệt đường sống, 3 năm đi hát chưa bao giờ nhận được điều này!

Tối 26/8, Sofia bất ngờ chia sẻ một bức tâm thư rất dài thông báo về việc cô đang bị NS Châu Đăng Khoa và công ty Superbrothers áp bức. Bức tâm thư lập tức gây xôn xao dư luận bởi có nhiều chi tiết lần đầu được Sofia kể khiến khán giả không khỏi giật mình. Trong bài đăng, Sofia cũng đăng kèm 33 hình ảnh tin nhắn và giấy tờ để thêm bằng chứng cho những gì cô tố cáo Châu Đăng Khoa và công ty.

Bài đăng của Sofia gây chú ý.

Một số ý chính được Sofia nhắc đến trong bài đăng rất dài tố cáo Châu Đăng Khoa, quản lý cũ và công ty SUPERBROTHERS:

- Sofia cho biết cô đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với phía công ty Châu Đăng Khoa song đến hiện tại, phía công ty của Châu Đăng Khoa liên tiếp có các hành động chèn ép con đường sống, cản trở con đường âm nhạc sắp tới của cô.

- Sofia cho biết quản lý V.Q liên tục quấy nhiễu các bầu show tại Úc khi có lời mời cô biểu diễn, liên tục chỉ ra loạt những lỗi sai trong cách làm việc của NS Châu Đăng Khoa và quản lý của mình.

- Sofia cũng nói về việc bị tặng hàng fake từ Châu Đăng Khoa cũng như rất nhiều những thông tin thiếu minh bạch về tài chính, lương bổng, cát-xê,...

- Câu chuyện hợp đồng cũng được Sofia nêu ra và cho biết suốt 3 năm đi hát, cô chưa bao giờ chạm tay vào hợp đồng.

- Sofia cũng nói về đoạn livesteam của Châu Đăng Khoa và cho biết đoạn livestream có nhiều chi tiết vu khống.

- Sofia chốt lại bức tâm thư, tuyên bố sẽ livestream vào tối 28/8 để tiếp tục kể với khán giả về mọi việc từ phía quan điểm của cô. Đính kèm với đó là loạt ảnh chụp màn hình minh họa cho lời cô nói.

Đơn của phía công ty yêu cầu các bầu show, doanh nghiệp tại Úc không hợp tác với Sofia.

Số tiền 10 triệu đồng mà Sofia cho rằng Châu Đăng Khoa đã "nhâp nhằng".

Cát-xê theo Sofia được quản ý cho biết là "90 triệu đồng", song giấy tờ lại xuất hiện con số 110 triệu đồng, nhiều hơn 20 triệu. Bên cạnh đó các khoản Châu Đăng Khoa "tạm ứng" cũng đều được trừ trực tiếp vào chi phí chung.

Toàn bộ bài đăng của Sofia như sau:

"TÔI – SOFIA ĐANG BỊ CHÂU ĐĂNG KHOA VÀ CÔNG TY SUPERBROTHERS ÁP BỨC:

Xin chào mọi người, mình là SOFIA,

Sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ, cố gắng để mọi chuyện được đi đến êm đẹp nhất có thể. Thì ngày hôm nay mình hoàn toàn bất lực vì mọi thứ đã đi quá giới hạn và sức chịu đựng của mình. Mình cảm thấy nếu cứ tiếp tục im lặng và nhịn nhục như vậy thì mình sẽ trở thành một người nhu nhược và vô cùng có lỗi với những người xung quanh, Quý Đối Tác và nhất là có lỗi với bản thân mình.

Mình xin phép được chia sẻ với mọi người tình trạng hiện tại mà mình đang gặp phải và những câu chuyện có liên quan tới mâu thuẫn của mình và anh Khoa, chị V.Q (Quản lý), công ty SUPERBROTHERS:

1. Chèn ép đường sống - con đường âm nhạc:

- Hiện tại và đã rất nhiều lần công ty anh Khoa gửi thư đe doạ, cảnh cáo, quấy nhiễu tới Sofia cũng như những người đang làm việc với Sofia, tới quý đối tác và quý bầu show. Làm ảnh hưởng tới con đường ca hát của Sofia. Trong khi đó, điều này là hoàn toàn SAI. Bởi vì Sofia đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty SUPERBROTHERS của anh Châu Đăng Khoa từ ngày 16/5/2024. Vì lẽ đó, mọi hoạt động của mình sau khi làm đơn ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG đều không còn liên quan gì tới công ty anh Khoa nữa. Và mọi hậu quả sau khi CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG sẽ được hai bên cùng ngồi xuống đàm phán, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật, nếu có khúc mắc gì và không còn tiếng nói chung thì sẽ cùng nhau giải quyết ở TÒA. Đây chính là những gì mà mình được luật sư riêng dặn dò và tư vấn rất kĩ càng.

Như mọi người cũng thấy, trên ảnh đại diện của mình, Sofia cũng đang trên hành trình tự gầy dựng lại con đường ca hát riêng và chuẩn bị ra bài hát mới luôn rồi. Thế nhưng bên phía công ty anh Khoa liên tục làm khó dễ và cản trở con đường sống của Sofia. Trong khi đó, Sofia nhớ không nhầm là ở trên livestream của anh Khoa thì anh có nói là không muốn tiếp tục hợp tác với mình từ lâu rồi. Vậy tại sao khi mình gửi ĐƠN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG thì anh Khoa kêu anh Khoa không đồng ý? Vậy tại sao khi đi trên con đường riêng, anh Khoa và công ty lại phải làm những hành vi như vậy?

Cụ thể, chị Vy Quách liên tục nhắn tin quấy nhiễu tới chị bầu show bên Úc của mình, và còn đe dọa sau đợt này sẽ cấm xuất cảnh mình. Trong khi show diễn sắp tới là show diễn khai trương nhà hàng của chị mình và chị ấy không muốn có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra.

Hay một lần khác, mình mượn trang sức kim cương của người chị mình để chụp ảnh thì cũng bị chị Vy nhắn tin đe dọa, gửi văn bản cảnh cáo tới tiệm trang sức của chị. Mình không tiện nhắc tên chị ở đây để tránh làm ảnh hưởng tới chị.

VÌ VẬY, EM YÊU CẦU ANH KHOA, CHỊ V.Q VÀ CÔNG TY SUPERBROTHERS DỪNG LẠI NHỮNG HÀNH VI GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI DANH DỰ VÀ UY TÍN CỦA EM VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐANG LÀM VIỆC VỚI EM.

2. Thao túng tâm lý, tiền bạc không minh bạch:

Đây cũng là một phần trong NHIỀU LÝ DO VÌ SAO mà Sofia quyết định dừng hợp tác với công ty anh Khoa.

- Trong quá trình làm việc với anh Khoa và chị V.Q (Quản lý)

Hai người này luôn liên tục đóng vai một người thì luôn gây sức ép cho mình, một người thì luôn cứu vớt và ban ơn cho mình đó là anh Khoa. Một trong những việc mà mình vô tình phát hiện.

Những món quà anh Khoa tặng cho mình, đều là HÀNG HIỆU "FAKE". Từ túi xách, giày dép... không phải một mà là tất cả. Anh Khoa dùng nó để thao túng mình bằng sự mang ơn. Mặc dù chưa bao giờ Sofia đòi hỏi và phân biệt hàng hiệu hay là mắc, rẻ. Vì với mình, món quà mang giá trị tinh thần chứ không phải là vật chất. Và trong lúc tặng, anh Khoa có nói với mình rằng đây là hàng hiệu mắc tiền nên mình không được làm mất. Điều này khiến mình cảm thấy như bị lừa dối về lòng tin, và dường như anh Khoa chỉ xem mình như một con nhà quê và là một con ngu ngốc. Mình vô cùng buồn và thất vọng.

Đây chỉ là một trong số những câu chuyện thao túng, mình sẽ kể nhiều câu chuyện khác nữa trong livestream của mình sắp tới.

- Mọi người có thể xem trước bảng lương tháng 1 và tháng 2/2024 ở dưới đây của mình. (hình ở dưới) anh Khoa có chia sẻ trên livestream cho mọi người là hồi Tết anh Khoa có lì xì cho mình 10 triệu ăn Tết. Ngoài ra trong đợt Tết qua, khi nghe mình chia sẻ là mình bị bệnh về dây thần kinh số bảy, anh Khoa có đưa mình 5 triệu để trị bệnh và châm cứu. Cộng thêm với số tiền mà mình đã ứng lương trước Tết 20 ngày vì mình không còn một xu nào để trả tiền nhà cũng như tiền sinh hoạt phí. Mình nói thiệt, nếu thời điểm đó mình không lo ứng lương trước thì 20 ngày trước Tết mình không biết mình sống làm sao và tiền đâu mà trả tiền nhà. Vì trong hơn 3 năm đi hát cho cty, mà đến ngày Tết mình còn phải đi xin ứng tiền để trang trải thì mọi người nghĩ xem 3 năm đó mình đã sống như thế nào? Mọi người có thể tượng tượng được không?

- Ngay sau khi anh Khoa lì xì 10 triệu cho mình mình ngay lập tức gửi về cho gia đình và mình còn 500k trong túi để ở lại SG ăn Tết. Thế nhưng anh Khoa lại lấy hết tất cả những số tiền trên trừ vào phần bảng lương của mình bắt trả lại cho công ty???

- Vậy tiền lương của mình vì sao lại không được trả trước Tết mà mình phải đi ứng và cầu cứu anh Khoa là mình hết tiền rồi. Điều này còn có liên quan tới việc TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG, VÌ CÔNG TY NÓI MÌNH PHẢI KÝ VÀO BẢN HỢP ĐỒNG MỚI với những điều khoản mới rất vô lý THÌ MỚI THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CHO MÌNH TRƯỚC TẾT. Điều này suy ra HỢP ĐỒNG NÀY CÓ VẤN ĐỀ.

CHI TIẾT HƠN VỀ VIỆC HỢP ĐỒNG NÀY THÌ MÌNH XIN PHÉP CHIA SẺ RÕ HƠN TRONG LIVESTREAM SẮP TỚI CỦA MÌNH VÌ NÓ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN RẤT DÀI và nó được chia ra nhiều giai đoạn nằm trong sự tính toán và thao túng của công ty SUPERBROTHERS.

3. Hợp đồng có vấn đề, mình không được cầm hợp đồng:

- Từ lúc kí hợp đồng cho tới hơn 3 năm mình làm việc với công ty anh Khoa. Mình chưa bao giờ được cầm hợp đồng về nhà. Cho đến khi xảy ra mâu thuẫn, mình mới bắt đầu muốn xin lại hợp đồng, thì mình có nhắn cho chị V.Q và anh Khoa rất nhiều lần để xin hợp đồng về. Tuy nhiên, anh Khoa, chị V. và kể cả luật sư riêng của công ty đều tìm mọi cách né tránh, cố ý thao túng và không chịu đưa hợp đồng đầy đủ về cho mình.

Khi phát hiện ra từ những sự việc trên. Dường như mình đã bị vào tròng. Mình đã rất lo và dùng hết mọi cách để vay mượn người xung quanh để nhờ luật sư vào cuộc. Và cũng không ngoài dự kiến, mặc dù luật sư của mình cũng năm lần bảy lượt muốn ngồi lại đàm phán và xin lại hợp đồng đầy đủ về cho mình, cũng như tìm cách giải quyết sự việc. Thì công ty lại tiếp tục kéo dài thời gian và làm khó dễ luật sư của mình. Mà nếu như không có đủ giấy tờ hợp đồng thì luật sư họ không thể giải quyết được cho mình. Vậy thì mình không thể đi hát, không thể ký nhận lương quyết toán, không có tiền đóng tiền nhà, không có tiền để ăn và cũng không thể làm được gì hết vì đang trong giai đoạn TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG. Luật sư dặn mình chỉ cần mình sơ xuất ký vào cái gì đó theo ý họ là sẽ rất nguy hiểm cho mình và càng khó để luật sư tháo gỡ nút thắt cho mình hơn.

MÌNH TUYỆT VỌNG. Mình quá bất lực, đành phải đăng stt để chia sẻ với mọi người.

Ngay sau khi thấy mình đăng status, bên công ty anh Khoa mới đưa lại đầy đủ giấy tờ hợp đồng cho luật sư của mình và bắt đầu dựa vào cái tus đó mà lên livestream vu khống, sỉ nhục mình, nhằm đánh tráo khái niệm và cố ý điều hướng dư luận. Không tập trung vào vấn đề chính là cái chuyện giải quyết HỢP ĐỒNG. Công ty còn đòi phạt mình 200 triệu cho mỗi lần mình chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Vậy là em không có quyền được chia sẻ những khó khăn của em hay sao? Đây là nhân quyền của em mà.

Ngay sau khi xem xong livestream này, mình vô cùng sốc và buồn. Mình đã quyết định làm đơn ĐƠN PHƯƠNG RA KHỎI CÔNG TY ANH KHOA. Mình quyết định im lặng cho tới tận giây phút này sau những lời vu khống ấy một phần là vì cả nể tình nghĩa, một phần là mình chỉ muốn tập trung cho âm nhạc. Trong tâm mình luôn mong muốn đem lại những điều tích cực chứ không phải là những sự tiêu cực làm xấu mặt nhau. Thế nhưng mình càng im lặng, nhịn nhục thì người ta càng làm tới và ngày càng đi quá giới hạn.

MÌNH KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA. MÌNH CŨNG CHỈ LÀ CON NGƯỜI THÔI, VÀ CŨNG CÓ GIỚI HẠN CỦA MÌNH.

MỘT STATUS KHÔNG THỂ NÓI ĐƯỢC HẾT. SOFIA QUYẾT ĐỊNH SẼ ĐỨNG LÊN ĐẤU TRANH CHO CHÍNH MÌNH VÀ NÓI RÕ HẾT TẤT CẢ SỰ VIỆC CHO MỌI NGƯỜI NGHE, DÙ LÀ CHUYỆN SOFIA LÀM ĐÚNG HAY LÀM SAI, SOFIA CŨNG SẼ ĐỐI MẶT VỚI HẬU QUẢ CỦA MÌNH VÀ CHIA SẺ THẬT TÂM NHẤT.

HẸN GẶP MỌI NGƯỜI VÀO BUỔI LIVESTREAM NGÀY 28/8/2024 LÚC 20H30 TRÊN TRANG CÁ NHÂN NÀY CỦA MÌNH VÀ TRÊN TIKTOK CỦA MÌNH (SOFIA_SOFIA2K)

Còn hôm nay mọi người chịu khó đọc những ghi chú mình có để ở từng ảnh ở dưới nhé.

SOFIA CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TIN TƯỞNG SOFIA NGAY TỪ GIÂY PHÚT ĐẦU TIÊN CHO TỚI TẬN BÂY GIỜ. SOFIA CŨNG RẤT XIN LỖI NẾU NHƯ STT NÀY LÀM QUÝ VỊ CẢM THẤY PHIỀN LÒNG."

Hình ảnh Sofia đăng kèm bài đăng.

Trước đó vào tháng 4, Sofia liên tiếp đăng tải loạt trạng thái khó hiểu cũng như trả lời với truyền thông, ẩn ý về việc mâu thuẫn về quyền lợi với công ty của Châu Đăng Khoa. Cho đến tối 15/4, Châu Đăng Khoa chính thức livestream và kể toàn bộ sự việc liên quan đến Sofia. Xuyên suốt buổi livestream, Châu Đăng Khoa liên tục đưa ra các dẫn chứng nhằm phản bác lại từng câu trả lời của Sofia với truyền thông.

Châu Đăng Khoa cũng chỉ ra loạt sai phạm của Sofia như việc cô lén lút đi đặt hàng bài hát của các nhạc sĩ khác, tự động nhận show ở bên ngoài mà không thông qua công ty. Anh cho biết đây là việc vi phạm hợp đồng nghiêm trọng. Châu Đăng Khoa cũng kể thêm về việc Sofia có dấu hiệu gian dối về tiền bạc, khai khống về các chi phí.

Your browser does not support the video tag.

Clip Châu Đăng Khoa chia sẻ về Sofia trong livestream

Nhiều cái tên như rapper Khói, nữ ca sĩ Huỳnh Tú, trợ lí cá nhân của Sofia, producer từng hợp tác... trong buổi tối Châu Đăng Khoa livestream cũng đã đăng đàn "bóc phốt" Sofia với nhiều lí do. Điều này cũng cho thấy câu chuyện mà Sofia kể trước đó vẫn còn nhiều điểm cần phải bàn, chưa thể đưa ra kết luận sau cùng.

Sau 1 tháng kể từ đoạn livestream chấn động của Châu Đăng Khoa, Sofia cũng xuất hiện trở lại tại một sự kiện và có sân khấu trình diễn. điểm đáng chú ý là Sofia không hề biểu diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô do Châu Đăng Khoa sáng tác, chuyện này làm dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ có khả năng bị cấm hát sau loạt ồn ào trước đó. Sofia cũng từ chối trả lời về tình trạng hiện tại về mâu thuẫn cực căng với công ty của Châu Đăng Khoa, trước đó chỉ trả lời vắn tắt đang trong quá trình thực hiện các giấy tờ cần thiết.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn