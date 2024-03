Nóng: Công an phong tỏa nhà cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa

Trưa 8-3, tại khu vực nhà riêng của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa, tại phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi xuất hiện nhiều ô tô biển xanh cùng cán bộ, chiến sĩ công an.

Các lối dẫn vào nhà ông Khoa bị CSGT, cơ động ngăn chặn người ra vào.

Lực lượng chức năng phong tỏa các tuyến đường xung quanh nhà cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa. Ảnh: P.V

Nguồn tin của PV Báo Người Lao Động cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Hành vi nhận hối lộ của bị can Cao Khoa được quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ông Cao Khoa tại nhà riêng trước khi bị bắt giữ. Ảnh: PV

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động thông tin, mấy ngày qua, dư luận tỉnh Quảng Ngãi xôn xao trước thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cung cấp tài liệu quá trình phê duyệt chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đầu tư, xây dựng; kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế... dự án, công trình do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công tại Quảng Ngãi.

Liên quan đến vụ án, nguồn tin từ PV Báo Người Lao Động cho biết Bộ Công an đã triệu tập nhiều cán bộ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi qua các thời kỳ để điều tra, làm rõ vụ án.

Ông Cao Khoa (SN 1954), Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 25-6-2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt việc bầu thành viên UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, ông Cao Khoa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi, được phê chuẩn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 22-7-2014, tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2011-2016, đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với Cao Khoa (Chủ tịch từ tháng 6-2011 đến hết tháng 4-2014) để nghỉ hưu theo chế độ.

Tác giả: VPMT

Nguồn tin: Báo Người lao động