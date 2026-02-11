Nơi được ví như "tiểu Paris của Việt Nam": Du khách giật mình vì nhiều điểm chung, có tòa tháp như Eiffel

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện không ít hình ảnh và đoạn video ghi lại khung cảnh Đà Lạt trong sương sớm, kèm theo những dòng chú thích hài hước như “Paris nhưng ở độ cao 1.500m” hay “Paris phiên bản cao nguyên”, “Paris thu nhỏ”. Nhiều du khách thừa nhận, khoảnh khắc đứng giữa thành phố mờ sương, ngước nhìn một tòa tháp thép cao vươn lên giữa nền trời xám nhạt, họ đã giật mình vì cảm giác quen thuộc đến lạ.

Hình ảnh tòa tháp giữa 1 Đà Lạt mù sương được du khách ví như đang ở giữa Paris (Ảnh Tùng Camping)

Thành phố sương mù và những liên tưởng rất “Pháp”

Không phải ngẫu nhiên mà Đà Lạt thường được gọi là “thành phố châu Âu giữa lòng Việt Nam” hay "Paris phiên bản cao nguyên". Từ những con dốc uốn lượn, khí hậu mát lạnh quanh năm, cho đến các công trình kiến trúc mang dấu ấn Pháp còn sót lại, tất cả tạo nên một bầu không khí rất riêng.

Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi sương mù phủ kín các triền đồi, nhiều du khách chia sẻ cảm giác như đang đứng ở một góc Paris thu nhỏ. Những bức ảnh chụp Đà Lạt trong sương thường mang gam màu lạnh, ánh sáng dịu, khiến liên tưởng đến các thước phim châu Âu kinh điển. Chính trong bối cảnh đó, hình ảnh một tòa tháp thép cao nổi bật trên nền trời đã trở thành tâm điểm bàn tán.

Theo tìm hiểu, tòa tháp xuất hiện trong nhiều bức ảnh được lan truyền thực chất là tháp viễn thông Vinaphone, thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đầu tư và vận hành. Về mặt công năng, đây chỉ là trạm phát sóng viễn thông, không phải công trình du lịch hay kiến trúc biểu tượng.

Cận cảnh tháp Vinaphone ở Đà Lạt (Ảnh Sam Sam)

Tuy nhiên, dưới góc nhìn thị giác, tháp này lại có những đặc điểm rất dễ gây liên tưởng. Đầu tiên là kết cấu thép cao, thân tháp thon và dạng khung rỗng. Tháp được đặt ở vị trí cao, tách khỏi khu cân cư đông đúc, du khách từ xa đã có thể dễ dàng nhìn thấy. Và khi sương mù dày, bao phủ Đà Lạt, phần đỉnh tháp và thân tháp mờ dần, tạo hiệu ứng "ẩn hiện". Trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc chụp ngược sáng, nhiều bức ảnh chỉ còn lại silhouette của tháp – một hình ảnh gợi nhớ ngay tới Tháp Eiffel, biểu tượng nổi tiếng của nước Pháp.

Sự so sánh giữa Đà Lạt và Paris phần lớn mang tính hài hước, nhưng mạng xã hội đã góp phần không nhỏ trong việc khuếch đại cảm giác này. Những bức ảnh được chụp từ góc xa, cắt khung gọn, chỉnh màu theo phong cách vintage hoặc điện ảnh khiến cảnh vật trở nên “Tây” hơn rất nhiều so với thực tế.

Một số du khách thừa nhận, họ không hề nhận ra đó là tháp viễn thông cho tới khi đọc bình luận. Trong mắt người xem, đó đơn giản là một “tòa tháp kim loại giữa sương mù”, đủ để gợi liên tưởng tới Paris – thành phố vốn gắn liền với hình ảnh lãng mạn và cổ điển. Có người còn đùa vui: “Khác biệt duy nhất là tháp này phát sóng 4G, còn Eiffel thì phát sóng… lãng mạn”.

Một số hình ảnh về tòa tháp được các du khách chụp lại (Ảnh Trang Đinh, Nhann Tris, Check in Vietnam)

Á Hậu Phương Anh trong chuyến du lịch Pháp không khỏi liên tưởng Tháp Eiffel thật với tòa tháp Vinaphone ở Đà Lạt (Ảnh FBNV)

Ngoài tòa tháp gây chú ý, Đà Lạt còn sở hữu nhiều yếu tố khiến du khách dễ so sánh với châu Âu. Những công trình kiến trúc Pháp cổ như Ga Đà Lạt, các biệt thự trên trục Trần Hưng Đạo hay khu vực quanh Hồ Xuân Hương đều mang nét trầm mặc, hoài niệm.

Khí hậu mát mẻ, nhịp sống chậm và không gian xanh cũng góp phần tạo nên cảm giác “rất khác” so với nhiều đô thị du lịch khác tại Việt Nam. Với nhiều người, Đà Lạt không cần phải giống Paris một cách hoàn hảo, chỉ cần một vài khoảnh khắc gợi nhớ là đã đủ để trở nên đặc biệt.

