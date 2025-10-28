Nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu ở Hà Tĩnh

Ngày 28/10, thông tin từ UBND xã Hương Phố (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người dân nghi nhảy cầu tự tử sau khi bỏ lại chiếc xe.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 27/10, người dân phát hiện chiếc xe máy BKS 38B1 – 510.14 để ở khu vực cầu Hương Thủy, thuộc xã Hương Phố.

Nghi có người nhảy cầu nên một số người đã đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về chủ nhân chiếc xe.

Hiện trường vụ việc.





Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Hương Phố đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm, đồng thời xác định chiếc xe máy nói trên là của anh N.A.N. (SN 1985, trú tại thôn 9, xã Hương Khê).

Được biết, từ đêm 27/10 đến nay gia đình không liên lạc được với anh N. và đang nỗ lực tìm kiếm. Trước khi xảy ra vụ việc, anh N. có đăng tải trên facbook những dòng với nội dung khá tiêu cực.

Hiện, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn