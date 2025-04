Nổ lớn tại quán bia, bàn ghế bay ra khỏi cửa

Ngày 9-4, UBND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ đường ống dẫn khí gas xảy ra tại quán Chill Beer Club ở TP Cẩm Phả.

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy nổ khí gas

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 9-4, tại quán bia Chill Beer Club, thuộc tổ 5, khu 6C, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn.

Vụ nổ làm nhiều đồ đạc, vật dụng, bàn ghế bay tứ tung ra phía trước cửa quán và đường đi. Sau đó, cột khói đen bốc cao, ngọn lửa cũng lan ra xung quanh.

Sau khi nhận được tin báo, ông Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cẩm Phả, cùng lãnh đạo UBND phường Cẩm Trung và Công an phường, Tổ công tác Cẩm Phả - Đội Chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực trung tâm - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời khống chế đám cháy, đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.

Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do nổ đường ống dẫn khí gas.

Lãnh đạo TP Cẩm Phả đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ nổ

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cẩm Phả yêu cầu phường Cẩm Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp.

Ông Đinh Ngọc Chiến cũng đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở, dịch vụ ăn uống. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh về an toàn sử dụng gas và thiết bị bếp gas, không để sự việc tương tự tái diễn, nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ ngay từ cơ sở…

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động