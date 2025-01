Sau tiếng nổ lớn, nhà cửa tan nát 6 người tử vong

Cách đốt pháo hoa an toàn Tết đang cận kề, do đó nhu cầu sử dụng pháo hoa nhiều. Tuy nhiên việc sử dụng pháo hoa không đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những sự cố cháy nổ. Đốt pháo hoa ở đâu, đốt như thế nào để đảm bảo an toàn? - Khi sử dụng, cần đặt pháo hoa ở nơi bằng phẳng, rộng, cách xa những vật liệu dễ bắt cháy tối thiểu 4-5m, khoảng cách an toàn nhất là 10m. - Người dân không sử dụng pháo hoa gần nơi chứa các chất, vật liệu đặc biệt dễ cháy nổ. Không sử dụng ở trong nhà hoặc những không gian có mái che, trên cao phải thông thoáng, không có vật cản, đường dây điện... - Khi pháo cháy hết cần phải để nguội trong khoảng thời gian tối thiểu 15 phút, hoặc có thể tưới ướt pháo để không còn tàn lửa rồi mới cho vào thùng rác. - Nếu không may xảy ra tai nạn, sự cố cháy nổ, phải nhanh chóng báo ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp theo số điện thoại 114 hoặc qua App "Báo cháy 114" để kịp thời xử lý.