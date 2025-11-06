Hai cha con tử vong dưới ao nuôi tôm

Theo thông tin ban đầu từ một lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau ngày 6-11, khoảng 10h30 cùng ngày, bà Trần Thị Điệp (55 tuổi, ngụ ấp Do Thới) ra vuông tôm gần nhà để tắt quạt nước ao tôm thì phát hiện hai thi thể dưới nước.

Người tử vong được xác định là ông Nguyễn Quốc Trạng (55 tuổi) và con nuôi là Trần Đức Thành (15 tuổi), ngụ cùng địa phương.

Thời điểm phát hiện, ông Trạng chết trong tư thế đứng dưới nước; còn Thành nằm úp mặt xuống nước, vị trí gần quạt ao tôm.

Công an xã Hòa Bình đã phong tỏa hiện trường, thu giữ các vật dụng liên quan, ghi lời khai của những người có liên quan để điều tra nguyên nhân cái chết.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ