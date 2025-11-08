Xe đầu kéo va chạm với xe máy, 3 người t.ử v.ong

Theo đó, khoảng 8h30 cùng ngày, nam tài xế lái xe đầu kéo biển số 61H-145.30 lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng An Phú đi Tân Vạn. Khi đến điểm giao với Quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tài xế cho xe rẽ phải.

Trong lúc phương tiện ôm cua, xe đầu kéo đã va chạm với xe máy biển số 61D2-089.37 do người đàn ông cầm lái, chở theo vợ và cháu ngoại. Cú va chạm làm 3 người ngã xuống đường bị bánh xe đầu kéo cán qua người.

Hiện trường vụ va cham khiến 3 người trên xe máy tử vong.

Hậu quả vụ va chạm khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ, người chồng được xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện, nhưng cũng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) và Công an phường Tân Đông Hiệp đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường phục vụ việc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Phú Lữ - Minh Đức

Nguồn tin: cand.com.vn