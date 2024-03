Nếu như các bữa ăn trong tuần ưu tiên sự nhanh gọn do bạn thường bận bịu thì những ngày cuối tuần rảnh rỗi, bạn có thể nấu những món ăn cầu kỳ hơn. Những món như chân gà rang me, cua rang me hay cút lộn xào me có nguyên liệu dễ tìm, nấu ăn ngon và lạ miệng, thích hợp để đổi bữa cuối tuần.

1. Cút lộn xào me

Món ăn vặt được nhiều người yêu thích là món cút lộn xào me. Những quả trứng cút béo ngậy được bao phủ xung quanh bởi lớp nước sốt me chua cay mặn ngọt cực kỳ “cuốn”.

Chuẩn bị nguyên liệu

20 quả trứng cút lộn

Me khô: 1 thìa

2 quả ớt

Tỏi: ½ củ

Đường, bột canh, ớt bột, bột bắp, hạt tiêu

Rau răm

Cách thực hiện

Bước 1: Luộc trứng cút trong vòng 15 - 20 phút cho trứng chín, sau đó vớt ra âu nước lạnh và bóc vỏ; rắc chút bột bắp nhẹ quanh trứng

Bước 2: Ớt bỏ hạt, thái chỉ, tỏi băm nhỏ, đem phi thơm trên chảo dầu nóng

Bước 3: Cho me vào bát nước nóng, bỏ hạt và lọc lấy nước, cho tiếp đường, bột canh, ớt bột, hạt tiêu và nước me vào đun sôi. Tiếp đó đổ trứng cút vào đảo nhẹ, đều tay và liên tục để trứng ngấm nước sốt

Đun chảo trứng trên lửa vừa đến khi thấy sánh sệt lại thì thái nhỏ rau răm bỏ vào và tắt bếp. Đổ trứng ra đĩa, tưới phần nước sốt lên trên là bạn có thể thưởng thức món trứng cút xào me thơm ngon, nóng hổi.

Những món rang và xốt me chua ngọt cho ngày cuối tuần (Ảnh: Pinterest)

2. Chân gà rang me

Chuẩn bị nguyên liệu:

8 cặp chân gà tươi

Bột năng, bột bắp

Tỏi, ớt, gừng, lạc rang

Các loại gia vị nước mắm, đường, tương ớt, nước cốt me

Cách thực hiện

Bước 1: Chân gà mua về cắt móng, rửa sạch với nước, sau đó đem luộc chín với vài lát gừng và ½ thìa muối. Tiếp đó, vớt chân gà ra để nguội, phủ bột năng lên chân gà rồi đem chiên ở lửa nhỏ đến khi lớp da cứng giòn là được.

Bước 2: Làm nước sốt bằng cách phi thơm tỏi, cho 4 muỗng canh nước me, 3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, tương ớt rồi đun sôi hỗn hợp này.

Bước 3: Khi nước sốt sệt lại, tắt bếp và đổ nước sốt lên đĩa chân gà đã chiên, dùng đũa đảo đều để nước sốt thấm hết vào phần chân gà, rắc một chút lạc rang lên là bạn đã hoàn thành món ăn.

3. Cua rang me

Một lựa chọn tuyệt vời cho ngày cuối tuần là món cua rang me vừa đủ chất dinh dưỡng lại vô cùng thơm ngon, lạ miệng.

Chuẩn bị nguyên liệu

1 con cua biển tươi sống

Me chua, hàng tây, rau răm, hành tươi, hành tỏi khô

Bột năng hoặc bột bắp

Các loại gia vị đường, muối, tiêu, ớt, mắm…

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế cua

Lật bụng con cua lên, sau đó dùng kéo hoặc đầu dao mũi nhọn chọc vào hõm giữa bụng cua để nó chết hẳn, bóc mai, bỏ phần phổi cua đi và rửa sạch, để ráo nước, cắt con cua thành 4 phần vừa ăn.

Bước 2: Làm sốt me

Cho me ra một chiếc bát tô, đổ nước sôi vào để lấy nước cốt, lọc bỏ hạt. Bắc chảo lên bếp phi thơm hành tỏi băm, sau đó đổ nước me vào, nêm nếm gia vị mắm, đường, ớt, tiêu sao cho đủ vị chua ngọt cay hợp miệng là được.

Bước 3: Rang cua

Bắc một chiếc chảo khác lên bếp, phi thơm hành tỏi rồi cho cua vào xào chín sơ tầm 70 - 80%, cho thêm hành tây vào xào. Cho 1 ít bột năng vào sốt me rồi đổ hỗn hợp nước sốt này lên chảo cua, đun nhỏ lửa để cua chín và ngấm sốt. Khi cua chín, ngấm gia vị thì rắc thêm chút ớt, rau răm vào, bày ra đĩa và thưởng thức.

Tác giả: MINH ANH (tổng hợp)

Nguồn tin: vtcnews.vn