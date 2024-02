Những loại hoa trưng Tết phải cẩn trọng khi mua về

Hoa tiên ông

Ngoài cái tên tiên ông, bạn còn có thể gọi loại hoa này là dạ lan hương. Chúng có bộ rễ trắng muốt, dài tựa râu ông tiên và gây chú ý với những gam màu nổi bật như xanh lam, trắng, tím, đỏ…

Vào dịp năm mới, người ta sẽ mang tiên ông tặng gia đình, bạn bè với lời chúc năm mới sự nghiệp hanh thông, tiền tài rủng rỉnh và tình duyên trọn vẹn. Tuy nhiên, củ của hoa tiên ông có chứa chất alkaloid, gây buồn nôn, đầy bụng và tiêu chảy… nếu vô tình ăn phải.

Hoa đỗ quyên

Đỗ quyên là một trong những loại hoa sở hữu vẻ đẹp rực rỡ, nổi bật và tượng trưng cho cuộc sống sum vầy, viên mãn. Vào dịp Tết, người ta thường trồng đỗ quyên với mong muốn một năm mới an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào và vạn điều hanh thông.

Thế nhưng đây lại là một trong những loại hoa độc từ gốc đến ngọn. Nếu không may ăn phải lá, rễ hay thân… của chúng, cơ thể bạn sẽ xuất hiện tình trạng chóng mặt, ói mửa, uể oải…

Hoa hồng môn

Hoa hồng môn được nhiều người ưu ái gọi bằng cái tên “cây lễ hội" vì chúng không chỉ có màu đỏ rực rỡ mà còn có hình trái tim lạ mắt. Bên cạnh đó, loại hoa này được trưng nhiều trong các dịp lễ, Tết để mong gia đạo yên vui, năm mới may mắn, phát tài.

Dù đẹp và ý nghĩa là thế nhưng trong hoa hồng môn có chứa nhiều độc tố và bạn sẽ bị bỏng rát cổ họng, ruột hay dạ dày nếu ăn phải. Trong trường hợp để chất này dính vào da, bạn sẽ thấy xuất hiện mụn nước hoặc phát ban…

Hoa trạng nguyên

Nổi bật với sắc đỏ rực rỡ và điểm xuyết là chùm nhuỵ vàng nho nhỏ ở giữa, tán lá xanh mướt mắt, hoa trạng nguyên không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa tốt lành. Trong phong thuỷ, cây là biểu tượng của sự may mắn, đỗ đạt và công thành danh toại. Vì thế vào dịp Tết, người ta thường mua về trưng trong nhà hoặc mang làm quà tặng.

Nhưng không phải ai cũng biết rằng nhựa cây trạng nguyên chứa chất kích ứng, không tốt cho da và mặt. Đặc biệt nếu ăn phải, bạn sẽ thấy xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hoá…

Hoa cúc

Hoa cúc là loại hoa phổ biến, dễ gặp nhất vào những ngày Tết. Với sắc vàng rực rỡ, hoa cúc mang ý nghĩa cho sự trường thọ và may mắn trong năm mới, do đó đặt hoa cúc trong nhà sẽ đem lại những điều tốt lành. Ngoài ra, hoa cúc còn là biểu tượng cho sức khỏe dồi dài, sức sống và tuổi thọ của người Á Đông.

Ở hoa cúc có chứa các chất gây dị ứng như sesquiterpene lacton tồn tại nhiều trên bề mặt hoa và lá, dễ dàng bay lơ lửng không khí và tiếp xúc với cơ thể con người.

Khi các tác nhân gây dị ứng này tiếp xúc với cơ thể người sẽ gây nổi mề đay, nổi mẩn, ngứa ngáy sau vài phút và kéo dài trong vài giờ hoặc lâu hơn.

Hoa ly

Hoa ly cũng được nhiều người lựa chọn trưng trong nhà vào ngày Tết. Hoa ly đại diện cho sự tinh khiết, may mắn, tươi mới và trong sáng. Do đó, người Việt trưng hoa ly trong nhà với mong muốn một năm mới may mắn, thành công và hạnh phúc.

Nguyên nhân khiến nhiều người dị ứng với hoa ly không phải do phấn hoa mà do mùi thơm nồng nặc của loài hoa này. Mùi hoa ly có thể gây kích ứng, hít nhiều sẽ gây đau đầu, buồn nôn.

Hoa tulip

Hoa tulip có ý nghĩa là loài hoa của tình yêu, sự tươi mới và thanh khiết. Dù không phải là loài hoa phổ biến ở Việt Nam, nhưng ngày càng có nhiều gia đình lựa chọn để trưng trong nhà, bởi hoa có nhiều màu sắc với ý nghĩa riêng biệt.

Màu đỏ đại diện cho tình yêu và lòng đam mê, màu vàng thể hiện cho sự ấm áp và hạnh phúc, trong khi đó màu trắng mang ý nghĩa của sự thanh khiết và khởi đầu mới. Chính vì những ý nghĩa này, trưng những đóa hoa tulip trong nhà ngày Tết với hy vọng về một khởi đầu tốt lành và đầy màu sắc.

Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận với củ của hoa tulip có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Khi tay tiếp xúc với củ tulip sẽ gây ngứa, sưng đỏ, chàm mụn, nổi bọng nước, thậm chí móng tay cũng dễ gây giòn, nứt.

Hoa cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú cầu trưng trong nhà ngày Tết với ý nghĩa mong muốn sự giàu có, may mắn và đem đến nhiều phồn vinh, sức sống, bởi loài hoa này đại diện cho vẻ đẹp thanh cao, quyến rũ.

Tuy vậy, hoa cẩm tú cầu có thể gây dị ứng nếu cầm hoặc nuốt phải bất kỳ bộ phận nào của cây, nhất là với người có làn da nhạy cảm. Nguyên nhân là vì trong các bộ phận của loài hoa này có chứa một hóa chất độc hại được gọi là hydrangin có thể chuyển hóa thành xyanua ở ruột và gây khó chịu, nôn mửa, tiêu chảy, khó thở, suy nhược,...

