Những hoa hậu làm 'sếp lớn' tập đoàn, góp vốn lập công ty

Không chỉ tận dụng sức ảnh hưởng cá nhân, nhiều hoa hậu Việt Nam còn trực tiếp tham gia điều hành, đầu tư vào nhiều lĩnh vực như bán lẻ, bất động sản, thời trang, tài chính và giải trí.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và từng gắn bó với công việc MC, biên tập viên, diễn thời trang. Ảnh: FBNV.

Tại Ngày hội Văn hóa T&T - SHB vừa qua, hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với tư cách Phó chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail (TTR).

T&T Retail là công ty thành viên thuộc Tập đoàn T&T, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và căn hộ văn phòng. Tập đoàn cũng đặt tham vọng lọt vào top 5 hệ thống phát triển và quản lý thương mại điện tử (TTTM) đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, 29 tuổi, đã đảm nhiệm vị trí này từ vài tháng trước.

Người đẹp sinh năm 1996 kết hôn với ông Đỗ Vinh Quang - con trai thứ 2 của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) - vào tháng 10/2022. Hiện, ông Đỗ Quang Hiển giữ chức Chủ tịch điều hành T&T Group, trong khi ông Đỗ Vinh Quang, đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, ông Đỗ Vinh Quang còn được biết đến với vai trò Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) từ năm 2020, khi mới 25 tuổi, trở thành Chủ tịch trẻ nhất của một câu lạc bộ bóng đá trong nước.

Bên cạnh vai trò lãnh đạo tại T&T Retail, Đỗ Mỹ Linh từng được cho là có góp vốn tại Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng - đơn vị đứng sau nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn tại Việt Nam như Miss World Vietnam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam…

Hoa hậu Hương Giang

Hương Giang là một trong những nàng hậu có hoạt động kinh doanh năng nổ nhất, đặc biệt trong mảng livestream bán hàng. Ảnh: TCVTL.

Hương Giang là ca sĩ, diễn viên và hoa hậu nổi tiếng tại Việt Nam. Sinh năm 1991 tại Hà Nội, cô bước vào làng giải trí qua cuộc thi Vietnam Idol 2012, nhanh chóng tạo dấu ấn trong các chương trình truyền hình thực tế và sở hữu nhiều bản hit. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến khi cô đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hương Giang còn tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để phát triển kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến. Trong buổi livestream đầu tiên kéo dài 5 tiếng, cô tiết lộ đã đạt doanh thu 1,02 tỷ đồng.

Năm 2019, người đẹp thành lập công ty riêng mang tên Hương Giang Entertainment, hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Tháng 4/2023, doanh nghiệp này đã tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ lên 10 tỷ đồng.

Nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén trong kinh doanh, Hương Giang hiện sở hữu danh mục bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam cùng bộ sưu tập siêu xe ấn tượng.

Hoa hậu Ngọc Hân

Cuối năm 2022, hoa hậu Ngọc Hân kết hôn cùng chồng sau hơn 10 năm quen biết và tìm hiểu. Ảnh: FBNV.

Hoa hậu Ngọc Hân từng đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) từ tháng 3/2022.

Được biết, dự án quan trọng nhất của Ninh Vân Bay là khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay tại Nha Trang, do công ty con là Du lịch Hồng Hải đầu tư và hợp tác với Sarppasamphat Limited (Thái Lan) để vận hành dưới thương hiệu Six Senses Hotel Resorts Spas.

Năm 2023, tổng thu nhập từ lương, thưởng, hoa hồng và các khoản phụ cấp khác của hoa hậu Ngọc Hân tại Ninh Vân Bay đạt khoảng 1,4 tỷ đồng, tăng gần 50% so với mức 933 triệu đồng vào năm 2022.

Tuy nhiên, vào tháng 5/2024, cô xin miễn nhiệm để tập trung vào các mục tiêu cá nhân khác.

Sinh năm 1989, Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn tích cực tham gia kinh doanh và đầu tư trong những năm gần đây.

Là cử nhân chuyên ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, hoa hậu Ngọc Hân đã lấn sân sang lĩnh vực thời trang, tập trung vào thiết kế và kinh doanh các sản phẩm áo dài, áo vest.

Cô còn tích cực tham gia vào các hoạt động đầu tư, trong đó có việc rót vốn vào loạt cổ phiếu như CVT, HUT… Đầu năm 2021, Ngọc Hân trở thành cổ đông lớn của chuỗi cầm đồ T99 với khoản đầu tư hơn 20 tỷ đồng.

Hiện tại, cô đang gặt hái thành công với thương hiệu thời trang nam và áo dài Ngoc Han Boutique mang dấu ấn cá nhân.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Hoa hậu Đỗ Thị Hà góp 50% vốn tại Công ty Adela Group. Ảnh: FBNV.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và từng đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021, lọt vào top 13 chung cuộc. Cô kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu vào tháng 12/2022.

Người đẹp quê Thanh Hóa tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) và hiện là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn thời trang.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, tháng 8/2023, Đỗ Thị Hà còn tham gia góp 50% vốn (tương đương 5 tỷ đồng ) vào Công ty TNHH Adela Group. Ngành nghề chính là hoạt động trong lĩnh vực phòng khám chuyên khoa.

Được biết, doanh nghiệp này là đơn vị quản lý và vận hành cơ sở Thẩm Mỹ Quốc Tế Adela (ADELA International Beauty) tọa lạc tại phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm.

Cuối năm 2024, tức sau hơn một năm thành lập, Adela Group đã có văn bản gửi Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội thông báo về việc giải thể. Nguyên nhân được đưa ra đến từ những khó khăn về thị trường, mặt bằng để triển khai hoạt động kinh doanh, công ty vẫn chưa tìm ra hướng kinh doanh hiệu quả.

“Việc duy trì tư cách pháp nhân của công ty không mang lại hiệu quả kinh doanh cũng như lợi ích kinh tế cho xã hội. Vì vậy công ty đi đến quyết định giải thể theo quy định pháp luật”, văn bản nêu.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà cho biết Công ty TNHH Adela Group là một công ty khác nằm trong hệ sinh thái của Thẩm mỹ Quốc tế Adela.

"Thời điểm hiện tại công ty đó không còn phù hợp với định hướng phát triển chung nên Hà và chị Hoàng Khánh Chi (Founder đồng sáng lập Adela) quyết định dừng triển khai để tập trung nguồn lực phát triển cho Thẩm mỹ quốc tế Adela", Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ.

Về cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế Adela tại địa chỉ 24 Bà Triệu, Đỗ Thị Hà cho biết cơ sở vẫn hoạt động bình thường và công ty đang có những kế hoạch phát triển mạnh hơn nữa trong chu kỳ tăng trưởng từ năm 2025-2030.

Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: znews.vn