Những đồ vật không nên tùy tiện cho mượn kẻo mất lộc

Dao

Dao, kéo là một trong những thứ không nên cho mượn nhất, chúng được xem những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, trong phong thủy nó còn tượng trưng cho sát khí, đó là lý do người ta khuyên không để dao kéo bừa bãi trong nhà vì chúng có thể gây những tác hại không ngờ đến với sức khỏe, công danh và tiền tài của gia chủ.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên không nên cho mượn dao - vật đại hung trong phong thủy kẻo có nguy cơ tự rước lấy hiểm họa về mình. Vậy nên ngoài kiêng kỵ cho mượn dao, bạn cũng nên tránh mượn dao người khác.

Tuy nhiên, trong không gian của một căn nhà thì người này cho người kia mượn dao là chuyện thường tình, không có gì phải kiêng kỵ cả.

Ví tiền

Công dụng chính của ví tiền là để cất giữ, bảo quản tiền bạc. Không những thế, phong thủy ví tiền chỉ ra rằng chúng còn đại diện cho tài lộc. Nó còn là món đồ phong thủy giúp thu hút tiền tài và mang lại may mắn cho người sở hữu chúng.

Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy nhắc nhở rằng cần kiêng kỵ việc cho mượn ví vì điều này cho thấy bạn trao vận may của mình cho người khác, khả năng giữ tiền cũng giảm sút, đó là lý do bạn thường xuyên để tiền hao hụt không lý do. Tốt hơn hết, bạn nên tránh việc này để không ảnh hưởng tới tình hình tài chính.

Cho mượn tiền trong những ngày đặc biệt

Trong mối quan hệ giữa các cá nhân, việc vay tiền của người khác là điều không hiếm lạ gì. Ai cũng có lúc khó khăn, thiếu thốn tiền bạc hoặc làm ăn thất bát cần sự giúp đỡ. Cho bạn bè, người quen vay tiền cũng không phải là điều gì xấu.

Tuy nhiên, theo quan niệm thì khi cho người khác vay tiền, bạn nên tránh hai thời điểm đó là vào mùa xuân và lúc sáng sớm.

Lửa

Củi lửa từ xa xưa đã được xem là cội nguồn của một gia đình, theo quan niệm truyền thống chúng ta thường "kiêng" không cho lửa vào dịp đầu xuân năm mới vì sẽ ảnh hưởng đến tài lộc cả năm.

Trên phương diện phong thủy cũng tương tự như vậy. Là một trong ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngọn lửa đóng vai trò quan trọng trong phong thủy của một gia đình. Lửa tượng trưng cho vận khí, chính vì vậy nên hạn chế cho vay những đồ vật liên quan đến lửa như bật lửa, diêm, bếp vì có thể ảnh hưởng đến may mắn của gia đình.

Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi việc trao đổi vay mượn những đồ vật thường ngày. Tuy nhiên, khuyên các bạn không nên cho mượn những đồ vật kể trên để tránh ảnh hưởng đến tài lộc của chính mình và gia đình.

Gương





Trong phong thủy, gương là cầu nối giữa 2 thế giới. Nó có tính chất phản chiếu nên có thể hấp thụ cả những điều tốt và điều xấu. Cho nên, cho người khác mượn gương có thể gây ra những tai họa ngoài ý muốn. Trong nhà cũng không nên đặt quá nhiều gương kẻo khiến các thành viên bất hòa, dễ xảy ra tranh cãi.

Nạng - gậy batoong

Nạng hay còn gọi là gậy batoong được xem là "trợ thủ đắc lực" cho người cao tuổi hay những ai chân gặp vấn đề không thể đi lại bình thường. Nó giúp họ có thể di chuyển dễ dàng và trở thành điểm tựa tinh thần của những người đang có thể lực yếu.

Theo góc độ phong thủy, chiếc gậy này tượng trưng cho chỗ dựa của mỗi nhà nên không thể tùy tiện cho mượn.

Không những thế, từ xa xưa một số nạng được làm từ những loại gỗ quý, mang ý nghĩa xua đuổi điều xui xẻo đồng thời tượng trưng cho sự trường thọ. Vì vậy, họ tin rằng một khi cho ai đó mượn nạng đồng nghĩa với việc cho họ mượn mạng sống của mình.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: PV

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn