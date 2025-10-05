Nhóm 'quái xế' lao xe xuống kênh, chui lùm cây trốn cảnh sát

Video

Rạng sáng 5-10, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang nhóm 'quái xế' tụ tập, nẹt pô, rú ga chuẩn bị đua xe trái phép. Khi thấy cảnh sát, nhiều người vứt xe, nhảy xuống kênh hoặc chui vào lùm cây để trốn.

