Nhờ bạn thân và em vợ hiến tinh trùng nhưng thất bại, người đàn ông mạnh dạn làm một việc lại lật ngược tình thế

Đến nay, vợ chồng anh Trịnh Hoàng Nguyên (33 tuổi, ở Quảng Ngãi) đã kết hôn được hơn 5 năm. Anh Nguyên cho biết, anh là con trai duy nhất trong gia đình, vì vậy ba mẹ anh rất mong có cháu nội. Tuy nhiên, khi cùng vợ đi khám hiếm muộn, anh dược bác sĩ chẩn đoán vô sinh do không có tinh trùng. Hơn 5 năm qua, anh đã cùng vợ đi điều trị nhiều nơi nhưng không thành công.

Mới đây, vợ chồng anh Nguyên đến một bệnh viện tư tại TP.HCM khám. Từ các kết quả xét nghiệm và chụp chiếu, bác sĩ Ngô Đình Triệu Vỹ, Trung tâm Hỗ Trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP.HCM), chẩn đoán, anh Nguyên bị tinh hoàn ẩn lâu năm, thể tích rất bé, kèm đột biến gene hạn chế khả năng sinh tinh, tỷ lệ tìm thấy tinh trùng rất mong manh.

Cả 4 người đồng ý hiến tinh trùng cho vợ chồng anh Nguyên đều thất bại. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Vỹ cho biết, anh Nguyên được tư vấn nên thực hiện vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng, nếu thành công sẽ chọc hút trứng từ người vợ để thụ tinh ống nghiệm (IVF). Nếu cách làm này không thành công, vợ chồng anh Nguyên cần làm thụ tinh ống nghiệm từ tinh trùng ẩn danh. Vì sợ phẫu thuật sẽ thất bại, ban đầu vợ chồng anh Nguyên đã vận động bạn thân, người quen đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM tình nguyện hiến tinh trùng vào ngân hàng của bệnh viện.

Bác sĩ Vỹ cho biết, theo quy định của bệnh viện, người hiến tinh trùng phải trên 20 tuổi, không mắc các bệnh di truyền, tâm thần, viêm gan siêu vi B, C, lậu, giang mai, HIV… Ngoài ra, tinh dịch đồ cần đáp ứng các tiêu chuẩn trung bình: thể tích tinh dịch 2-5 ml/lần xuất tinh, mật độ từ 15 triệu tinh trùng/ml trở lên, tỷ lệ di động trên 40%.

Sau đó, đã có 3 người bạn thân của anh Nguyên và em vợ của anh đến hiến tặng. Tuy nhiên, cả 4 người này đều thất bại, do người có tinh dịch đồ không đạt, người bị viêm gan B, người mắc bệnh thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc, người bị giãn tĩnh mạch thừng tinh nặng và tinh dịch đồ không đủ điều kiện hiến tặng. Vì điều này, các bác sĩ đã từ chối ý tốt của họ. “Đây là trường hợp rất hy hữu”, bác sĩ Vỹ chia sẻ.

Căn bệnh của nam giới cần phát hiện, điều trị càng sớm càng tốt

Sau khi được các bác sĩ tư vấn kỹ hơn, anh Nguyên cùng vợ quyết định chọn phương án vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng và đặt hết hi vọng vào ca mổ này, dù nó chỉ có 1% cơ hội.

Dù chỉ có 1% cơ hội có con của chính mình, anh Nguyên vẫn chấp nhận và đã thành công. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Vỹ cho biết, anh Nguyên bị tinh hoàn ẩn bên phải và đã bị teo nhỏ, vì vậy ca phẫu thuật trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, may mắn đã đến với vợ chồng anh Nguyên khi các bác sĩ đã tìm được hai ống sinh tinh, soi tìm được gần 30 tinh trùng để trữ đông và đủ để thực hiện 2 chu kỳ thụ tinh ống nghiệm. “Vậy là ngày có con của chính mình của vợ chồng tôi không còn xa nữa”, anh nói, giọng hạnh phúc.

Đối với 4 trường hợp được anh Nguyên vận động hiến tinh trùng nhưng không đạt chất lượng đã được bác sĩ Vỹ tư vấn phương án trữ tinh trùng bảo tồn khả năng sinh sản cho tương lai.

Theo Ths.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), tinh hoàn ẩn là tình trạng tinh hoàn không nằm ở trong vị trí phù hợp ở bìu hay còn gọi là bệnh lý tinh hoàn không di chuyển. Đây là tình trạng khá phổ biến ở bé trai khi mới chào đời. Nguyên nhân có thể do môi trường, di truyền, thói quen hoặc tình trạng thể chất của người mẹ lúc mang thai thông qua các cơ thế như sự tương tác với nội tiết tố hoặc tình trạng phát triển của trẻ…

Khi trẻ bị tinh hoàn ẩn cần phải được khám, điều trị và làm phẫu thuật trước 5 tuổi, nếu không sẽ bị vô sinh khi đến tuổi sinh sản lên đến 75%.

Theo các bác sĩ, nam giới có vấn đề về sức khỏe sinh sản cần phải đi khám và điều trị sớm để tỷ lệ có con cao hơn. Ảnh: BVCC.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới, trong đó 50% số ca mắc bệnh nằm ở độ tuổi dưới 30.

Thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, tỉ lệ khoảng 7,7%. Trong đó, tỉ lệ vô sinh do nam giới chiếm 40%, do nữ giới chiếm 40%, 10% do cả hai vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân.

Bác sĩ Vỹ cho biết, nhiều nhà nghiên cứu về sức khỏe sinh sản trên thế giới từng có cảnh báo khả năng sinh sản của nam giới giảm mạnh trong những thập kỷ gần đây, trong đó số lượng tinh trùng trên toàn cầu giảm một nửa trong 50 năm qua với tốc độ tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2000. Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có thể từ di truyền, lối sống, môi trường ô nhiễm, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và các chất kích thích, các bệnh lý như giãn tĩnh mạch thừng tinh, bệnh lây truyền qua đường tình dục…

Bác sĩ Vỹ khuyến cáo nam giới trong độ tuổi sinh sản nên thăm khám định kỳ, gồm khám sức khỏe sinh sản, sống lành mạnh, không sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá hay các chất kích thích khác, vận động hợp lý, tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục… Khi có bất kỳ dấu hiệu bệnh ở cơ quan sinh sản nên đi khám, điều trị sớm.

