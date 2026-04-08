Nhìn lại vòng bảng U15 QG – Cúp Modern 2026: Đâu là lò đào tạo trẻ mạnh nhất?

Hai đội U15 Thể Công Viettel I và U15 PVF cùng có ma95t ở tứ kết. Ảnh: Tô Quốc An

Vòng chung kết U15 QG – Cúp Modern 2026 có 12 đội bóng tham dự và chia thành 3 bảng đấu, nhưng sau vòng bảng chỉ có 8 đội giành vé đi tiếp vào tứ kết gồm: SLNA, Tây Ninh (bảng A); PVF, Thể Công Viettel I (bảng B); Hà Nội I, SHB Đà Nẵng (bảng C) và 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất là Becamex TP.HCM, Quảng Nam. Trong lúc những cái tên như Ninh Bình, TP.HCM, Cần Thơ, Đắk Lắk phải sớm nói lời chia tay ngay từ vòng bảng.

Chủ nhà U15 TP.HCM chia tay giải với cả 3 trận thua. Ảnh: Nguyễn Khánh

Trong số 4 cái tên bị loại, bất ngờ nhất là đội chủ nhà TP.HCM, nhưng điều đó không làm giới chuyên môn ngạc nhiên nếu nhìn vào các tuyến của bóng đá TP.HCM hiện nay, gần như chẳng có một lứa cầu thủ nào khả dĩ và hầu hết nhiều năm qua các đội bóng trẻ của TP.HCM đều rơi rụng từ vòng ngoài. Năm nay, nếu không phải là chủ nhà của vòng chung kết, e rằng đội bóng này cũng khó có mặt bởi sự non nớt và chuyên môn kém. Sau 3 trận đấu bảng, TP.HCM thua cả ba và đứng chót bảng A.

U15 SLNA là đội giành cả 3 trận thắng ở vòng bảng. Ảnh: Nguyễn Khánh

Trong số 8 đội có mặt ở tứ kết, đây đều là những lò đào tạo trẻ nổi danh trong giai đoạn hiện nay như SLNA, PVF, Hà Nội, Thể Công Viettel… và đều được xem là những ứng viên sáng giá của cuộc đua vô địch. Nhìn các cầu thủ trẻ của những đội bóng này thi đấu, người ta thấy toát lên chuyên môn nổi trội, thể lực ổn, đặc biệt là sự tinh quái và cả bản lĩnh trong thi đấu. Đó là sự khác biệt khá lớn so với các lò đào tạo trẻ ở khu vực phía Nam, khi các cầu thủ trẻ nơi đây thi đấu có vẻ lành hơn nhiều.

U15 Hà Nội liệu có là ứng viên sáng giá của ngôi vô địch. Ảnh: Gia Hân

Qua các trận đấu vòng bảng, đội bóng Hà Nội I đang cho thấy sự vượt trội ở khâu ghi bàn, bởi qua 2 trận thắng họ đã ghi được đến 16 bàn thắng, đây là con số cao nhất của vòng bảng. Tuy nhiên, SLNA mới là đội duy nhất giành cả 3 trận thắng với 9 điểm trọn vẹn của vòng bảng, trong khi các đối thủ còn lại chỉ có cao nhất là 2 trận thắng. Lạ nhất là Hà Nội I khi đang thắng như chẻ tre 2 trận đầu, nhưng đến trận cuối gặp đối thủ SHB Đà Nẵng đã bất ngờ “xụi lơ” để đối thủ thắng 2-1.

Với những lò đào tạo trẻ tốt nhất cả nước hiện nay, các trận tứ kết dự kiến sẽ rất hấp dẫn và không kém phần quyết liệt trong những ngày tới.

LỊCH THI ĐẤU TỨ KẾT

Ngày 9/4

15h00 SLNA - Becamex TP.HCM

15h00 PVF - Tây Ninh

Ngày 10/4

15h00 Hà Nội - Quảng Nam

15h00 Thể Công Viettel I - Đà Nẵng

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn