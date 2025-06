Nhiều tai biến nghiêm trọng do tiêm filler rởm để làm đẹp

Thị trường filler ngầm đầy rủi ro

“Filler xách tay giá rẻ, cam kết chuẩn hãng, không sưng không đau!”, những lời rao này tràn ngập trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và cả trong các group spa làm đẹp. Nhưng đằng sau những lời chào mời hấp dẫn ấy là một thị trường ngầm đầy rủi ro với filler giả, filler kém chất lượng đang âm thầm len lỏi vào tay người tiêu dùng.

Theo quy định, chỉ có bác sĩ có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa da liễu hoặc tạo hình thẩm mỹ mới được thực hiện thủ thuật tiêm filler.

Chỉ cần gõ từ khóa “Filler giá sỉ” trên các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội là hàng trăm tài khoản hiện ra, đa phần không rõ nguồn gốc pháp lý, không có địa chỉ kinh doanh cụ thể, chỉ để lại số zalo hoặc nhắn tin inbox để được “báo giá tốt”. Theo thống kê của Hội Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Việt Nam, tỉ lệ ca tiêm filler xảy ra biến chứng là 14%, tương đương 25.000 - 35.000 ca trên tổng số khoảng 250.000 người phẫu thuật thẩm mỹ hàng năm.

Được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng mắt trái suy giảm thị lực nặng do biến chứng khi tự tiêm filler tại nhà để nâng mũi, nữ sinh 14 tuổi (Hà Nội) ân hận chia sẻ: “Cháu thích có sống mũi cao nên khi nghe quảng cáo tiêm loại filler này mũi sẽ đẹp nên mua và không lường được nó lại nghiêm trọng như vậy”.

Theo lời kể của nữ sinh, do xem quảng cáo từ mạng xã hội và tìm hiểu về nâng mũi bằng tiêm filler nhanh và đơn giản nên em đã mua filler trên mạng và tiêm tại nhà mà không có bất kỳ hiểu biết nào về quy trình y khoa an toàn. Trong lúc tiêm, cô bé có cảm giác đau buốt, sau đó xây xẩm, choáng váng, nhìn đôi, người nhà nhanh chóng chuyển nữ sinh đến Bệnh viện Việt Đức. Nữ sinh được chẩn đoán tắc động mạch não gây mất thị lực. May mắn, sau khi được bác sĩ can thiệp cô bé dần nhìn được.

Cũng nhờ người quen tiêm filler nâng mũi tại nhà, cô gái 29 tuổi (Hà Nội) không có may mắn đó và bị mất thị lực mắt trái vĩnh viễn. Theo chia sẻ của cô gái, trong quá trình tiêm, cô thấy xuất hiện triệu chứng đau nhức dữ dội, mờ mắt và nhanh chóng mất thị lực hoàn toàn mắt trái. Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức chẩn đoán cô bị tắc động mạch trung tâm võng mạc trái, gây tổn thương nghiêm trọng dây thần kinh thị giác – một biến chứng nghiêm trọng do tiêm filler sai kỹ thuật.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bác sĩ từng chứng kiến nhiều bệnh nhân vào cấp cứu sau khi tiêm filler ở spa. Bệnh nhân cho biết, lúc mới vào thì thấy spa đẹp long lanh, họ nói thuốc xịn của nước ngoài…

Nhưng đến khi vào tiêm lại thấy họ xách 1 cái can và hút chất ở trong đó ra tiêm. Chỉ 2, 3 phút sau khi tiêm, khách hàng thấy choáng và ngất luôn, được người nhà đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đến lúc hỏi ở spa họ cũng kiên quyết không nói là tiêm chất gì. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ muốn cứu cũng không biết thế nào mà cứu.

Cần xử lý nghiêm những cơ sở tiêm trái phép

Mỗi năm có hàng trăm vụ tai biến do làm đẹp xảy ra, trong đó nhiều vụ việc tiêm chất filler làm đầy để căng da mặt, nâng ngực, nâng mông, nâng mũi, xoá nếp nhăn… Hầu hết filler tiêm ở spa đều không rõ nguồn gốc, được tiêm bởi người hành nghề “dạo”, khi bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, những spa này tìm cách “bồi thường” để người bệnh không khai địa chỉ tiêm ở đâu. Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, việc tiêm các chất làm đầy nhưng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo độ an toàn là một trong những nguyên nhân gây ra biến chứng. Nhiều người cho rằng tiêm filler là việc đơn giản nên dễ dàng mang cơ thể mình để người khác tiêm chọc mà không cần quan tâm người đó có trình độ hay không, nguồn gốc, xuất xứ của chất tiêm vào cơ thể mình có đảm bảo hay không.

BS Lê Thị Ngọc Mỹ (BS Hanna My), chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ, Phòng khám Thẩm mỹ viện Tấm cho biết, hiện nay rất nhiều người tiêm chất làm đầy tại các spa hoặc thuê người tới tận nhà tiêm. Đây là việc làm tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro dẫn tới tai biến. Làm đẹp bằng các chất làm đầy được nhiều người lựa chọn bởi ít xâm lấn, thực hiện nhanh gọn (chỉ khoảng 15 – 30 phút), không phải kiêng cữ và không mất nhiều thời gian hồi phục. Nhưng trên thực tế nên cẩn thận đối với những loại chất làm đầy kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như sưng đỏ tấy, phát ban, ngứa ngáy, bầm tím, nhiễm trùng, tổn thương mạch máu, hoại tử…

“Theo quy định, tiêm filler là thủ thuật làm đẹp xâm lấn chỉ được phép thực hiện bởi những người có chuyên môn, tại các phòng khám thẩm mỹ đảm bảo cơ sở vật chất và được cấp phép. Spa không được cấp phép thực hiện tiêm filler. Các spa tiêm filler cho khách hàng hoặc dịch vụ nhận đến nhà tiêm filler là hoạt động trái phép”, BS Ngọc cho biết.

Các bác sĩ khuyến cáo, để nhận biết filler thật, chính hãng, người dân nên quan sát phần hộp còn nguyên vẹn, không có dấu vết bóc tách, chữ in nổi, sắc nét. Tuy nhiên đôi khi rất khó phân biệt vì thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi. Ngoài ra, mã Code in trên bao bì sản phẩm phải rõ ràng với thông tin chính xác và cụ thể về ngày sản xuất, hạn sử dụng đầy đủ, kèm 1 giấy hướng dẫn sử dụng mà nhà sản xuất đưa ra.

Chỉ nên lựa chọn loại chất làm đầy đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ công nhận và được Bộ Y tế cho phép nhập khẩu, lưu hành tại Việt Nam. Không nên nghe theo quảng cáo lựa chọn các loại chất làm đầy có tuổi thọ quá lâu bởi đây hầu như là sản phẩm kém chất lượng sẽ lâu tan, còn filler chất lượng sẽ tan sau 6 – 18 tháng sau tiêm. Filler chính hãng chỉ cung cấp cho các địa chỉ uy tín, không cung cấp tràn lan đại trà.

Theo quy định, chỉ bác sĩ có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa da liễu hoặc tạo hình thẩm mỹ, đã hoàn thành các khóa đào tạo liên tục về filler mới được phép thực hiện thủ thuật này. Điều dưỡng, kỹ thuật viên spa hoặc cá nhân tự học trên mạng không được thực hiện tiêm filler. Phòng tiêm filler phải đạt các yêu cầu nghiêm ngặt về y tế, dụng cụ vô trùng, có hộp chống sốc, và điều dưỡng hỗ trợ trong suốt quá trình thủ thuật.

Filler sử dụng phải được vận chuyển và bảo quản đúng nhiệt độ, nếu để quá nóng hoặc không đủ lạnh có thể gây biến chất. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân muốn làm đẹp, đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở spa hành nghề tiêm filler chui để xử lý nghiêm, tránh cho người dân “tiền mất, tật mang”.

Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: cand.com.vn