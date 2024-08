Nhiều đội bỏ giải hạng Nhất 2024/2025?

Hai CLB đã không tham dự giải hạng Nhất 2024/2025 là Định Hướng Phú Nhuận và CLB Long An. Hai đội chưa đăng ký gồm có Đồng Nai và Khánh Hoà. Kịch bản dễ xảy ra là bốn đội bỏ giải chuyên nghiệp ở mùa giải tới. Đây là nỗi lo lớn cho bóng đá Việt Nam.

Trong công văn gửi VPF và VFF, CLB Định Hướng Phú Nhuận ghi: “CLB Định Hướng Phú Nhuận phải chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần bóng đá và CLB nhận thấy còn vướng một số khó khăn như hình thành tổ chức bóng đá theo luật doanh nghiệp. Vì vậy, CLB Định Hướng Phú Nhuận nhận thấy không đủ điều kiện để tham dự các giải đấu chuyên nghiệp do VPF tổ chức”.

CLB Khánh Hoà có nhiều khả năng sẽ bỏ giải hạng Nhất sau khi rớt hạng. Ảnh: CLB Khánh Hoà

Trong khi đó, CLB Long An đã được trả về cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An. CLB Long An không tham dự giải hạng Nhất 2024/2025.

Với CLB Khánh Hoà, tình cảnh có thể nói vô cùng khó khăn. Đội bóng phố biển đã bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới và phải bồi thường 26 nghìn USD cho cầu thủ Mamadou Guirassy do phá vỡ hợp đồng không có lý do chính đáng. Khánh Hoà FC còn có khoản nợ lên đến 27 tỷ đồng.

Theo tình cảnh hiện tại, CLB Đồng Nai có lẽ được kỳ vọng lớn nhất sẽ không bỏ giải. Nhưng họ cũng chưa biết rõ số phận sẽ ra sao.

Trường hợp hai đội là Đồng Nai và Khánh Hoà không tham gia thì giải hạng Nhất 2024/2025 chỉ còn 8 đội. Đây là kịch bản mà bất kỳ ai cũng không mong muốn xảy ra khi ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Hiện tại, V.League đang có 14 đội, còn giải hạng Nhất đối diện nỗi lo chỉ còn 8 đội. Đây là bài toán lớn cho cả nền bóng đá khi phần chân đế nhỏ dần so với phần đỉnh.

Tác giả: Hoài Anh

Nguồn tin: saostar.vn