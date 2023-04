Nhiều cơ sở giáo dục bị bỏ không

Trường TH Hải Khê cũ tại thôn Trung An hiện bỏ không, gây lãng phí.

Năm học 2021-2022, sau khi cơ sở mới tại khu Tái định cư (TĐC) xã Hải Khê hoàn thành và đưa vào sử dụng, các trường: Mầm non, trường TH&THCS Hải Khê (sáp nhập từ trường Tiểu học Hải Khê và trường THCS Hải Khê) đã chuyển đến hoạt động tại đây.

Ghi nhận của phóng viên vào cuối tháng 3/2023, các cơ sở cũ của những trường này được xây dựng trước đó tại thôn Trung An, xã Hải Khê ngoại trừ một số phòng có người ở, còn lại đang bị bỏ không, nhếch nhác.

Một người dân sống tại đội 2, thôn Trung An cho biết, trước khi chuyển đến hoạt động tại cơ sở mới ở khu TĐC xã Hải Khê, hệ thống cơ sở vật chất của các trường này tại thôn Trung An vẫn còn khá tốt. Khoảng từ năm 2010, các cơ sở của những trường này tại thôn Trung An có nhiều dãy nhà được xây dựng kiên cố. Kể từ khi chuyển đi, các cơ sở cũ của trường Mầm non, trường TH&THCS Hải Khê gần như bỏ không ngoại trừ khoảng thời gian sử dụng làm khu cách ly Covid-19 và một vài phòng đang được tận dụng làm nhà công vụ cho cán bộ, giáo viên ở xa tá túc. Việc sử dụng cơ sở vật chất nhất là tại xã còn khó khăn ven biển như Hải Khê là một sự lãng phí.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Trần Nhân Trong - trưởng thôn Trung An xác nhận các cơ sở giáo dục đang bị bỏ không như vừa đề cập.

Ông Trương Xuân Tính - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Khê cho biết, dù đã chuyển sang địa điểm mới, tuy nhiên, các cơ sở của trường Mầm non, trường TH&THCS Hải Khê tại thôn Trung An vẫn do các nhà trường này quản lý.

Theo ông Tính, để đảm bảo quy định về trường đạt chuẩn quốc gia, các trường này đang xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về việc tiếp tục sử dụng những cơ sở tại thôn Trung An. Đó cũng là lý do hiện nay những cơ sở này vẫn do các nhà trường quản lý, bảo vệ.

Liên hệ với bà Trương Thị Thúy - Hiệu trưởng trường mầm non Hải Khê được biết, đơn vị đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm học 2013 - 2014. Hiện nay, nhà trường có 8 lớp học với 225 học sinh và tất cả đều đang học tập ở cơ sở mới tại khu TĐC xã Hải Khê. Đối với hệ thống cơ sở của nhà trường tại thôn Trung An, bà Thúy cho biết, những dãy nhà ở đây được tiến hành xây dựng từ năm 2008. Trong đó, chừng 4 - 5 năm về trước, để có chỗ cho học sinh học tập, tại đây đã xây mới một dãy nhà. “Về lâu dài, cơ sở mới tại khu TĐC xã Hải Khê sẽ không đủ diện tích phục vụ học sinh học tập, do đó, cơ sở tại thôn Trung An sẽ được đưa vào hoạt động trở lại” - bà Thúy nói.

Trong khi đó, ông Cáp Kim An - Hiệu trưởng trường TH&THCS Hải Khê xác nhận, đơn vị vẫn đang quản lý các cơ sở trường TH&THCS tại thôn Trung An và cho biết thêm, hiện tại, cơ sở mới tại khu TĐC xã Hải Khê không đủ số lượng phòng phục vụ nhu cầu dạy - học của nhà trường. Do đó, nhà trường phải thực hiện ghép lớp (17 lớp với 512 học sinh) và đang phải sử dụng các phòng chức năng để tổ chức hoạt động dạy - học.

Về thực trạng cơ sở vật chất tại trường TH&THCS Hải Khê cũ, ông An cho hay, các dãy nhà trong 2 trường này được xây dựng qua nhiều năm, trong đó, mới nhất là dãy nhà 2 tầng trong khuôn viên trường TH Hải Khê cũ được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2017.

Cũng theo ông An, từ sau khi chuyển đến cơ sở mới tại khu TĐC xã Hải Khê (năm học 2020-2021), chỉ có một quãng thời gian các cơ sở cũ tại thôn Trung An được bàn giao cho phía chính quyền địa phương để tổ chức làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. “Vừa qua, cơ quan chức năng tại huyện Hải Lăng có buổi làm việc với nhà trường về vấn đề này. Trong đó, bước đầu thống nhất chi 1,5 tỷ đồng để cải tạo và đưa các điểm trường này vào sử dụng trở lại” - ông An nói.

Ông Cáp Xuân Tá - Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, lãnh đạo huyện đang chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với các địa phương rà soát lại thực trạng sử dụng trụ sở công vụ, các điểm trường trên địa bàn để báo cáo và xin ý kiến của UBND tỉnh cho quá trình phân bổ sử dụng trong thời gian tới.

Tác giả: Nghĩa Văn

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết