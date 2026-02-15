Nhiều bệnh viện tâm thần ở Trung Quốc 'bao ăn ở' người khỏe để trục lợi bảo hiểm

Một nhóm bệnh nhân chơi bài tại một trong những bệnh viện bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo - Ảnh: BEIJING NEWS

Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 14-2 dẫn kết quả điều tra của tờ Beijing News cho biết phần lớn bệnh nhân tại các bệnh viện tâm thần tư nhân cho biết họ tự nguyện nhập viện sau khi được hứa hẹn "ở miễn phí, bao ăn ở".

Các cơ sở bị tố sử dụng thông tin cá nhân của bệnh nhân, dựng lên các hạng mục điều trị không có thật để yêu cầu cơ quan bảo hiểm thanh toán.

Ở thành phố Tương Dương có hơn 20 bệnh viện tâm thần. Khi phóng viên đóng giả người nhà bệnh nhân liên hệ với hơn 10 cơ sở, tất cả đều khẳng định không thu phí điều trị, chỉ yêu cầu khoản sinh hoạt phí nhỏ và khuyến khích bệnh nhân lưu trú càng lâu càng tốt.

Khi một phóng viên xin vào làm y tá tại Bệnh viện tâm thần Hongan, một điều dưỡng thừa nhận đa số bệnh nhân "không bị bệnh" hoặc "có triệu chứng rất nhẹ". Nhiều người ngoài 70 tuổi, đi lại khó khăn cũng coi nơi đây như một viện dưỡng lão giá rẻ.

Một y tá khác tiết lộ người này cũng được "nhập viện" trên giấy tờ, thông tin cá nhân được lưu trong hệ thống nhưng không phải uống thuốc hay điều trị. "Tôi vẫn đi làm bình thường. Tôi hợp tác với họ để lừa cơ quan bảo hiểm" - người này nói.

Ngoài ra, các bệnh viện được cho là đã kê khống các mục điều trị để kiếm thêm. Theo hệ thống thanh toán nội trú, một bệnh nhân nằm viện 90 ngày bị tính phí 12.426 nhân dân tệ (khoảng 1.800 USD), trong đó tiền thuốc 500 tệ. Tuy nhiên, một bệnh nhân tiết lộ ông chỉ được uống thuốc, không hề thực hiện liệu trình điều trị nào.

"Càng nhiều bệnh nhân, nằm càng lâu, bệnh viện càng kiếm được nhiều tiền" - một nhân viên bệnh viện thẳng thắn nói. Người này còn cho biết các nhân viên sẽ được thưởng hoa hồng 400 - 1.000 nhân dân tệ (60 - 145 USD) khi đưa được một người vào viện.

Ông Xu Yucai, chuyên gia cải cách y tế tại Thiểm Tây, nhận định các bệnh viện tâm thần dễ xảy ra gian lận do hoạt động khép kín và ít chịu sự giám sát của công chúng. Thêm vào đó, nhiều bệnh nhân thiếu khả năng tự chăm sóc và khó có thể đánh giá liệu mình có thực sự được điều trị hay không.

Sau khi báo cáo của tờ Beijing News lan truyền trên mạng xã hội, các thông tin chia sẻ lại đã thu hút 66 triệu lượt xem. Dư luận Trung Quốc cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước chiêu trò trên.

Hiện cơ quan y tế tại các thành phố Tương Dương và Nghi Xương đã vào cuộc điều tra.

Tác giả: TÂM DƯƠNG

Nguồn tin: tuoitre.vn